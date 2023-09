Cindy Nahuelcoy la rompe con su fonda en Puente Alto: "No fueron 30 pesos, fueron 30 fechas"

Cindy Nahuelcoy nunca ha escondido su veta comerciante. La árbitra, actualmente suspendida por 30 partidos por la ANFP, tiene un almacén en Cerro Navia y ha comentado varias veces que su sueño es volver a tener botillería. Para Fiestas Patrias decidió ponerse con una fonda.

¿El problema? No encontraba el lugar. Luego de una semana buscando en su cuenta de Instagram algún reducto donde ponerse con su puesto, este martes consiguió un arriendo en las fondas oficiales de la Provincia Cordillera, que estarán instaladas en Puente Alto desde el viernes.

En conversación con Las Últimas Noticias, Nahuelcoy confirmó que el nombre de su fonda será “No fueron 30 pesos, fueron 30 fechas”, para demostrar que está en desacuerdo con la sanción. Además, explicó que tiene que armar el puesto récord, ya que tiene apenas dos días para instalarse con todo.

“Tengo poco tiempo, pero así como salió tengo fe en que todo me resultará bien. Quiero intentar algo nuevo, tampoco es que busque hacerme millonaria. Quiero vivir la experiencia de tener una fonda, siempre he admirado a la gente que trabaja en ellas y tenía el sueño de tener una. Espero que me vaya bien”, detalló.

¿Qué necesita Nahuelcoy? Primeramente, instalar luz en su puesto. Luego fabricar dos mesones, ir a Meiggs a comprar vasos, manteles y bombillas; pasar por el Matadero para buscar carne y por las Pipas de Einstein a por pipeño para los terremotos. Sin contar todas las otras cosas que debe comprar.

“Me estoy consiguiendo un horno industrial, parrillas y una máquina para hacer papas fritas. Debo conseguir de todo en verdad. Igual hay gente que me ha escrito para ofrecerme el arriendo de esas cosas. Todavía no tiro líneas, para mí todo esto es nuevo. También me tengo que conseguir un refrigerador-conservadora para guardar los helados, la carne y las empanadas”, agregó.

Pero eso no es todo, ya que además tienen que quedarse en la noche durmiendo en la misma fonda. “Yo no sabía que había que quedarse en la noche, pensé que uno se iba y después volvía, pero no. Hay que quedarse a dormir los cinco días porque hay que cuidar las cosas”, destacó la árbitra.

¿Por cuántos partidos estarán castigadas Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza?

Después de una investigación realizada por el Oficial de Cumplimiento de la ANFP, no se logró demostrar la acusación de Nahuelcoy y Toloza, por lo que las castigaron por 40 partidos. Sin embargo, rebajaron la sanción a 30 encuentros.

¿Por qué castigaron a Cindy Nahuelcoy?

Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza denunciaron a Leslie Vásquez mediante un correo electrónico. Las árbitras acusaron a su compañera de aprovechar una supuesta relación sentimental con Julio Bascuñán para beneficiarse en designaciones de partidos.