Una tremenda polémica se armó en el arbitraje nacional hace unos meses. Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza denunciaron favoritismo hacia Leslie Vásquez en las designaciones, mediante un correo anónimo. Una situación que desembocó en la suspensión por 30 fechas para cada una.

Lo cierto es que tras la situación, Cindy Nahuelcoy ha roto el silencio y ha señalado todo el drama por que el que ha pasado últimamente. Algo que volvió a realizar en conversación con ADN. La casa radial tiró un adelanto de una entrevista más extensa, en la cual la árbitra detalló su preocupante proceso.

“Creo que en algún momento he pensado en no vivir más por esta situación. Lo he pasado tan mal que creo que hoy en día la salud mental es lo más importante. Llegué a un punto de no querer vivir, por lo que lo más importante para mí, hoy, es estar bien como persona”, destacó.

“Yo amo el arbitraje. Es mi pasión, pero a qué costo. No voy a estar dañándome por querer continuar y obligarme a hacer algo que, quizás, ya cumplí un ciclo. A mi me ha afectado mucho todo esto. Por eso te digo que no sé si vuelva, no sé si tenga esa fuerza. Todo va a depender de cómo yo esté emocionalmente”, agregó.

¿Por cuántos partidos estarán castigadas Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza?

Después de una investigación realizada por el Oficial de Cumplimiento de la ANFP, no se logró demostrar la acusación de Nahuelcoy y Toloza, por lo que las castigaron por 40 partidos. Sin embargo, rebajaron la sanción a 30 encuentros.

¿Por qué castigaron a Cindy Nahuelcoy?

Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza denunciaron a Leslie Vásquez mediante un correo electrónico. Las árbitras acusaron a su compañera de aprovechar una supuesta relación sentimental con Julio Bascuñán para beneficiarse en designaciones de partidos