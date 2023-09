La polémica de las árbitras del fútbol chileno sigue escribiendo capítulos, ya que luego de que Cindy Nahuelcoy optó por contar su verdad en el diario Las Últimas Noticias, la familia de Leslie Vásquez se le vino encima por redes sociales.

Luego de que Nahuelcoy y Loreto Toloza, denunciaron a Leslie Vásquez, incluso comprometiendo un tema amoroso con Julio Bascuñán, que la favorecía en la designación de partidos, todo se revirtió, terminando las dos denunciantes como acusadas.

Polémica

Fue en LUN donde Nahuelcoy sacó la voz por lo sucedido, donde fue castigada con 30 partidos fuera de las canchas, lo que, de alguna forma, liquida su carrera.

“Fue duro. Me lo lloré todo, sufrí, me trataron como una delincuente y yo no maté a nadie… Solo denuncié algo que no me parecía correcto. Quizás la forma de hacer esa denuncia no fue la correcta, pero nada más”, comentó.

“Sólo me arrepiento de haber confiado en personas, en superiores, que luego me involucraron en un escándalo, me dieron la espalda y me entregaron, nada más”, profundizó.

Le responden

Estas palabras de inmediato fueron recogidas por el entorno familiar de Leslie Vásquez, quienes apuntaron su manera de enfrentar la situación, comparándolo con el dolor familiar de la historia que se creó para esta denuncia.

Fue, especialmente, la prima de la jueza de línea mundialista, Karina Vásquez, quien por redes sociales le respondió.

“¿Sigues nombrando su nombre? ¡Uf, aunque sean 2 o 5 años de juicio si o si tendrás que pedir perdón por tu falsa acusación! ¡Somos una familia fuerte que no se detendrá jamás y llegaremos hasta las últimas instancias para que puedas ser condenada por lo que hiciste y sigues haciendo! Lo único que pedimos a DIOS que sane ese corazón que tienes ahora”, enfatizó.

Si bien siguieron las respuestas, da claridad de que el tema no sigue para nada cerrado dentro del referato nacional, por lo que se espera que se siga hablando del tema.

¿Por cuántos partidos estarán castigadas Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza?

Después de una investigación realizada por el Oficial de Cumplimiento de la ANFP, no se logró demostrar la acusación de Nahuelcoy y Toloza, por lo que las castigaron por 40 partidos. Sin embargo, rebajaron la sanción a 30 encuentros.

¿Por qué castigaron a Cindy Nahuelcoy?

Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza denunciaron a Leslie Vásquez mediante un correo electrónico. Las árbitras acusaron a su compañera de aprovechar una supuesta relación sentimental con Julio Bascuñán para beneficiarse en designaciones de partidos.