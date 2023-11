El 22 de agosto del 2023 fue un día negro en la vida de Cindy Nahuelcoy, ya que se confirmó que ella y Loreto Toloza estarían suspendidas por 30 fechas sin poder arbitrar luego de denunciar a Julio Bascuñán y sus supuestos favores a Leslie Vásquez en las nominaciones.

La árbitra nacional dirá presente este viernes en el programa Podemos Hablar, de Chilevisión. Allí compartirá con Marcelo Ríos, Romina Sáez y Felipe Izquierdo. Sin embargo, un extracto que ya circula por redes sociales revela que la referí ha pensado en el retiro de su profesión.

“Salí castigada por la ANFP porque no pudieron comprobar que eso (la relación entre Bascuñán y Vásquez) fuera real. Llegamos donde nuestro jefe (Roberto Tobar) para comentar esta situación, él nos dice a nosotras ‘hagan la denuncia, yo igual he escuchado cosas, he visto cosas'”, comienza su relato.

Allí, sin embargo, se lanza contra Tobar. “Él nos incita a hacer toda esta situación y resulta que después cuando se sabe, él dice ‘no, fueron ellas’, y él nunca asume que él estaba también en todo esto. Se lava las manos con nosotras. Al final nos culpan a nosotras y a él no lo culpan de nada”, agregó.

Para Nahuelcoy este proceso ha sido duro, por lo que no ha estado pendiente de cómo va su sanción. “Lo que menos me importa hoy día es cuántas fechas me van a castigar. No sé si quiero seguir en esto. Creo que ha sido un tema súper duro para mí, doloroso”, comentó la árbitra nacional.

“La verdad es que hoy me estoy preocupando más de lo personal que de lo laboral. Había veces que no quería vivir, se me nubló todo, porque yo soy deportista, mi dolor interno fue demasiado grande”, añadió.

Nahuelcoy aprovechó de contar que no sabe si volverá a arbitrar ya que incluso pensó en la muerte luego de recibir este castigo. “Hoy en día yo me quiero preocupar de mi salud mental. No quiero volver a sentir esa sensación de no querer vivir por un trabajo, algo laboral”, cerró.

La última vez que Cindy Nahuelcoy arbitró fue en la fecha 15 del Campeonato Nacional 2023. Allí fue asistente-VAR en Colo Colo 0-1 Curicó Unido y segunda asistente en Audax Italiano 1-0 Huachipato. A la fecha de la nota (23 de noviembre del 2023) ha cumplido el castigo por 12 jornadas, ya que se han disputado solamente 27.

¿Por qué castigaron a Cindy Nahuelcoy?

Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza denunciaron a Leslie Vásquez mediante un correo electrónico. Las árbitras acusaron a su compañera de aprovechar una supuesta relación sentimental con Julio Bascuñán para beneficiarse en designaciones de partidos.

¿Por cuántos partidos estarán castigadas Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza?

Después de una investigación realizada por el Oficial de Cumplimiento de la ANFP, no se logró demostrar la acusación de Nahuelcoy y Toloza, por lo que las castigaron por 40 partidos. Sin embargo, rebajaron la sanción a 30 encuentros.

