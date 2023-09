Cindy Nahuelcoy corre contrarreloj para armar su fonda “no fueron 30 pesos, fueron 30 fechas” que se robará todas las miradas en estas Fiestas Patrias en Puente Alto. Sin embargo, ese no es el único desafío personal que tiene la árbitra tras ser suspendida por la ANFP, y pudo haber ingresado a Tierra Brava.

Desde el 1 de octubre Canal 13 emitirá su nuevo reality show, donde ya hay ocho participantes confirmados y faltan otros ocho por confirmar, y la réferi criolla le cuenta a RedGol que estuvo cerca de entrar al encierro.

“Me dijeron ‘te llamamos’, y nunca más”

“Me llamaron del reality del 13“, lanza de entrada Nahuelcoy. “Tuvimos una reunión, pero quedó ahí, no seguimos avanzando en el tema”, complementa para después contar más detalles.

“Cuando me llamaron, dije ‘ya, voy a ir a la reunión para saber que onda’, más de curiosa“, rememora Cindy Nahuelcoy.

Así, detalla que “cuando hablé con el productor y el encargado que hace el reality me puse a pensar después, porque lo estaba pasando tan mal, peor que ahora, que en un momento dije ‘quizás encerrarme sería la mejor opción para estar bien emocionalmente‘”.

“No sabría del medio, de nada, pero eso quizás significaba darle término a mi carrera“, reflexiona.

“Al final quedó todo ahí en veremos, me dijeron ‘te llamamos’ y no me volvieron a llamar. Ellos no saben lo que se están perdiendo jajajaja“, dice con humildad.

“Primero dije que no”

“La primera vez que me llamaron les dije que no, que qué iba a hacer yo en un reality”, apunta Cindy.

“Después me explicaron de qué se trataba, que es como una granja con animales, donde había que trabajar e íbamos a estar ocupados durante todo el día, que iban a haber competencias físicas”, destaca.

Así cuenta que al productor “le conté que no estaba viviendo un buen momento emocional, entonces quizás eso me podría afectar en mi recuperación. Me dijo que no, que esto me iba a ayudar”.

“Yo le encontré la razón, ‘capaz que encerrarme sea el mejor remedio’, pensé. Yo le contaba al productor que la gente me etiquetaba en sus publicaciones, quizás por eso igual me llamaron, pero no sé. Pero quedó ahí, al final no tuve opción ni de pensar en voy o no voy”, apunta.

“La primera reunión era para conocerme, para ellos explicarme y ofrecerme. El productor me dijo que les encantaría que estuviera con ellos porque podría ser una buena líder de un equipo”, complementa.

“entretenido, aparte estaba reciente todo esto que había pasado, entonces lo escuché, me intentó convencer y ya le dije, estamos en contacto, y te llamamos po’ jajaja”, concluyó.

El sueño de la botillería

Cindy Nahuelcoy también le cuenta a la Redgoleta su planes para este largo tiempo en el que estará suspendida. “En estos momentos me estoy enfocando en cumplir objetivos personales”, lanza.

“Después de la fonda quiero concretar el tema de volver a tener una botillería. Hace como ocho años tuve una botillería, como por cuatro años, y ahora que tengo más tiempo, jajaja, quiero volver a tener la botillería”, revela.

Así, cuenta para cerrar que “me encantaba ese negocio y lo dejé por el arbitraje también. Entonces quiero recuperar todas las cosas que he dejado por el arbitraje, le quiero sacar provecho a estas 30 fechas”.

¿Cuántos partidos de castigo le dieron a Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza?

Tras una investigación del Oficial de Cumplimiento de la ANFP, Nahuelcoy y Toloza no pudieron demostrar su acusación y las castigaron con 40 fechas sin dirigir. Pese a eso, tras apelación bajaron a 30.

¿Por qué castigaron a Cindy Nahuelcoy?

Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza denunciaron a Leslie Vásquez mediante un correo electrónico. Las árbitras acusaron a su compañera de aprovechar una supuesta relación sentimental con Julio Bascuñán para beneficiarse en designaciones de partidos.