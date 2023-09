Cindy Nahuelcoy corre un rally para armar su fonda dieciochera: "No he dormido nada"

Cindy Nahuelcoy anunció que hará una fonda en Puente Alto. “No fueron 30 pesos, fueron 30 fechas”, es el nombre de su evento para estas Fiestas Patrias, que hace alusión al castigo que recibió de parte de la ANFP, y corre contrarreloj para tener todo listo.

La árbitra chilena habla con RedGol a horas de la inauguración de su espacio dieciochero, y cuenta que ha corrido un auténtico rally en su intento de tener todo listo y dispuesto para el disfrute.

“Ha sido un caos”

De entrada, Nahuelcoy cuenta que “no he dormido, me tuve que ir a la fonda porque como comencé a última hora y estoy recién armando la infraestructura, los mesones, cocina, y todavía no termino”.

“Ha sido un caos, un caos. Me decidí el martes (12 de septiembre), y el miércoles (13) comencé a conseguirme pallets, madera, ollas, fogones, adornos, eso lo hice todo el miércoles”, detalla.

“Y ayer jueves (14) me traje todas las cosas en la camioneta, y comenzamos a construir ayer como a las 12 de la noche recién. La inauguración es hoy (viernes 15) a las seis de la tarde con las autoridades, por eso estoy contrarreloj“, explica.

Así nace todo

“Hace una semana un amigo fue a mi casa y me dijo ‘oye Negra, hagamos una fonda’ y yo le dije que estábamos muy encima y se comienza con mucho tiempo de anticipación”, relata.

Sin embargo, cuenta que “pero dije igual lo voy a publicar por si acaso. Lo publiqué y me llamaron del LUN para una nota y la Fonda de la Cordillera, donde estoy ahora, vieron la nota y me contactaron”.

“Eso fue el martes (12), y me acerqué como a las cuatro de la tarde a hablar con la organizadora y me decidí por el local, aunque en verdad tampoco tenía otra opción jajaja, era la única”, detalla.

Después cuenta que la propuesta “me pareció interesante porque la entrada sale $1.500, que no es muy cara, hay un escenario donde van a haber 16 grupos musicales repartidos en estos cinco días”.

“También empecé a investigar de la fonda y es súper concurrida, va mucha gente, y al final me decidí y la tomé, sabiendo el riesgo que iba a correr de hacer todo a última hora”, cuenta Cindy Nahuelcoy.

¿Qué le falta a Cindy Nahuelcoy?

“Yo creo que estoy en un 30% con la construcción, me falta mucho pero debería terminar hoy sí o sí”, le revela a la Redgoleta con tono de esperanza.

Así, detalla que “yo tenía la idea de hacer los mesones con pallet, pero en verdad me iba a costar mucho así que contraté a un chico de la fonda que hace muebles y con él estamos haciendo el mesón”.

“Ahora aproveché de salir a comprar, porque ayer compramos la carne y hoy tengo que comprar las empanadas, voy ahora por el pipeño a las Pipas de Einstein, que quiero trabajar con ese para que le de un plus al local, y con la granadina Mitjans igual”, explica.

“De repente uno va a fondas y está esa granadina barata que es mala, amarga y tiene mal sabor, entonces quiero tener un terremoto bacán”, lanza.

Así, sigue detallando su rally. “Después tengo que ir a comprar las bebidas, las cervezas, los jugos, aguas. Tengo que ir a buscar las mesas, porque en un comienzo iba a estar en un puesto y ahora me agrandé y tomé dos, los uní así que tengo que buscar mesas, sillas”.

A Cindy también le falta “un equipo, que todavía no sé donde lo voy a conseguir, pero hay que tener música también, a pesar de que va haber un escenario, igual puedo tener ahí para estar animando y esas cosas”.

“Siempre me ha gustado animar en cumpleaños, igual lo voy a hacer acá. Vamos a hacer concursos, rifas para motivar a la gente para que pase a comprarse un terremotito”, concluyó.

¿Cuántos partidos de castigo le dieron a Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza?

Tras una investigación del Oficial de Cumplimiento de la ANFP, Nahuelcoy y Toloza no pudieron demostrar su acusación y las castigaron con 40 fechas sin dirigir. Pese a eso, tras apelación bajaron a 30.

¿Por qué castigaron a Cindy Nahuelcoy?

Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza denunciaron a Leslie Vásquez mediante un correo electrónico. Las árbitras acusaron a su compañera de aprovechar una supuesta relación sentimental con Julio Bascuñán para beneficiarse en designaciones de partidos.