Marcelo Ríos contó detalles de una conversación que tuvo con Guillermo Maripán, defensa de la selección chilena, por la relación con su hija. El Chino relató la situación en el programa Podemos Hablar, cuya edición completa será transmitida este viernes por la noche en Chilevisión.

El extenista nacional contó que llamó a Maripán para “preguntarle cosas” a raíz de la relación que el exfutbolista tenía con su hija mayor, Constanza Ríos. “Suena como amenazas. Yo no amenazo, hablo cosas que a mí me interesan de mi hija y se las digo, él verá como las toma”, contó.

Ríos le dijo a Maripán “que tuviera cuidado, porque era mi hija. Tampoco era amenazarlo. Pero él lo entendió, fue una conversación buena”. Pero lo más sorprendente fue lo que reveló después: que Gary Medel, capitán de la Roja, tuvo cierta influencia en el llamado.

“Yo tuve unas conversaciones con Medel. Yo hablo con Medel de repente y me contó hueas, y ese como es poco carbonero… Tampoco lo conoce mucho, pero saca tus conclusiones. Con lo que me dijo (Medel), me dieron ganas de llamarlo (a Maripán)”, le dijo al conductor del espacio, Julián Elfenbein.

Por último, y fiel a su estilo, lanzó que Guillermo Maripán es “malo para la pelota”. La edición completa del capítulo de Marcelo Ríos, que debía salir en octubre pero fue aplazado, se emitirá este viernes 24 de noviembre en las pantallas de Chilevisión. Saldrá a las 22:30 horas.

La complicada relación del Chino Ríos y Maripán

No es la primera vez que Marcelo Ríos tiene críticas para Guillermo Maripán, quien hasta hace poco era su yerno. En 2021, cuando Chile estaba jugando la Copa América, el extenista fue ácido en un live con Gary Medel. “¿Por qué juega Maripán, si es más malo que la chucha?”, cuestionó.

Luego, el ex número uno del mundo publicó una fotografía del defensa del Mónaco en sus redes sociales. “Qué nivel como te pasaste a Messi, quiero felicitarte por tu gran actuación. Hay que ser objetivo y dejar claro que lo dije el otro día no es personal y hubiera dicho lo mismo de otro jugador”, escribió.

Maripán y Constanza Ríos terminaron su relación a fines de ese año, según aseguró la periodista Cecilia Gutiérrez. “Tienen planes diferentes y eso los distanció. Aún así, fue en buenos términos y se tienen mucho cariño”, informó la comunicadora del área de espectáculos.

