Alexis Sánchez no atraviesa por un buen momento futbolístico. La lesión sufrida el año pasado en Udinese lo tiene muy relegado, siendo suplente y poco considerado en el elenco de Friuli.

Eso seguramente lo tiene muy amargado, porque en una entrevista concedida a la Serie A de Italia señaló que vibra por jugar, tal como lo hacía cuando era un niño.

“Soy un jugador que le apasiona, ama el fútbol desde que tenía 5 años y lo sigo amando hasta el día de hoy. El fútbol ha sido mi primer amor y dura hasta hoy. Y creo que para siempre”, señaló el tocopillano.



De hecho recordó los difíciles inicios. “No tenía para comprar zapatos hace 20 años y mi madre fue a hablar con el alcalde, que un día llegó en la noche a regalarme un par de zapatos. Era el niño más feliz del mundo, me puse a jugar en el cemento”, manifestó.

Alexis Sánchez hace algunos años, cuando estuvo en su primera etapa en Inter de Milán, se hizo famoso por una frase cuando entró a jugar la final de la Supercopa ante Juventus y anotó el gol del triunfo: “Soy un león enjaulado”.

Luego, en redes sociales, siempre mostró imágenes de este felino. Un asunto que explicó en la entrevista, pues se siente identificado con el animal.

“Para mí es presencia, no es que me apasione tanto. Tiene presencia y un respeto en la selva. Me gustan los animales, los perros, caballos, me gusta cuidar a los animales. Cuando no puedo, sufro mucho. Para mí son hijos, amigos, estoy todo el día con ellos”, sostuvo.

Finalmente advierte que siente que es la misma persona que corría en Tocopilla cuando pequeño. “No he cambiado, soy el mismo niño, la misma persona pero con más experiencia. Sigo siendo el niño que ama el fútbol”, manifestó.