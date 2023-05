Joaquín Larrivey tiene en mente regresar al fútbol chileno. El experimentado centrodelantero argentino está cerca de terminar su contrato con el Südtirol, donde apenas ha marcado un gol en la Serie B de Italia. Eso sí, su equipo pelea por el ascenso a la máxima categoría mientras en la cabeza del Bati ronda la idea de volver a Chile.

De hecho, hace algunos días el periodista Gonzalo Fouillioux reveló ciertas negociaciones de Magallanes para incorporar a Larrivey. Por eso mismo, nuestro incombustible Paulo Flores fue en búsqueda de la versión del romperedes que supo dejar un buen recuerdo en Universidad de Chile. Conversó con su agente, Sergio Irigoytía.

“La realidad es que estamos hablando, pero no avanzamos nada. No me cambia decir está cerrado y me saco un tema de encima. Ellos están interesados, fueron los que llamaron. Pero no hay nada cerrado”, manifestó el representante.

Agente de Larrivey: “Calza en el proyecto de Magallanes y Chile va a estar en su vida”

Además, Sergio Irigoytía comentó las posibles razones en el retraso para cerrar la negociación, pues todo se dio justo cuando Nicolás Núñez presentó la renuncia a la dirección técnica de Magallanes.

“Supongo que pasa por otra cosa. El club tiene su proyecto y creo que Joaquín va en el proyecto de Magallanes. A él le gusta mucho Santiago, se siente muy bien. La familia también. El proyecto de él va a pasar por Santiago”, adelantó el empresario. Eso sí, en Argentina reportan que Racing Club también puso sus ojos en él.

Irigoytía explicó también que a Joaquín Larrivey le llama la atención dirigir en el fútbol chileno. “Él se preparó, es profesional para todo. Tiene su cuerpo técnico, todo. Creo que en el caso de que algún club avance, vamos a avanzar. La vida suya va por Santiago. De la U, nada”, cerró el representante del Bati. ¿Adónde llegará su camino?