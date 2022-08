Ryan Giggs enfrenta un juicio por acusaciones de maltrato a Kate Greville. El ex emblema del Manchester United asegura que si alguna vez se golpearon fue accidentalmente en una pelea, aunque asegura que luego de eso tenían reencuentros sexuales.

Ryan Giggs niega maltrato físico a su ex pareja dando detalles de reencuentros sexuales y admite ser un infiel por naturaleza

Complejo panorama enfrenta Ryan Giggs en Gran Bretaña, luego de que su ex pareja Kate Greville lo acusara de maltrato. Sin embargo, terminó detallando los encuentros sexuales que tenían ambos, lo que le dio mucho comidillo a la prensa inglesa.

Todo esto pues el ex jugador de Manchester United asegura "ser coqueto por naturaleza" por lo que se declara un mujeriego innato, engañando constantemente a sus parejas. De hecho a su ex esposa, Stacey Giggs, la engañó justamente con Kate Greville.

Primero se le preguntó por una pelea que tuvieron el 2017, en Dubai, donde el galés confesó ante la justicia. "Me están acusando de enviarle un mensaje a alguien cuando era mi hija", se defendió. "A ella no le gustó eso y acabamos de discutir al respecto".

Greville lo acusó de arrastrar su cuerpo desnudo al pasillo del hotel, junto a sus pertenencias. Lo que es negado por el ex Man-U. "No hubo elemento físico, Kate estaba tratando de evitar que pusiera ropa y otras cosas en la maleta. No logré cerrarla, pero la estaba guiando hacia la puerta principal con la maleta".

Ahí fue cuando Giggs dijo que luego le pidió que durmiera en el sofá, pero que después de que se calmaron tuvieron relaciones sexuales y pasaron la noche juntos en la misma cama.

Luego llegó la discusión en su mansión después de una noche de fiesta con amigos en el hotel Stock Exchange de Manchester. La causa la misma de siempre: la infidelidad. De hecho, se especula que se dio cuenta que la engañaba con 12 mujeres.

"Desafortunadamente, Kate y yo tuvimos una discusión que resultó en una pelea por mi teléfono que ella había tomado", explicó Giggs. "Acepto que durante la pelea ella me golpeó en la cara, causándome sangrado en el labio y en el interior de la boca".

Luego confesó que "acepto que, durante esta pelea, mi cabeza chocó con la de ella. No estoy seguro de si fue la cara o la cabeza, pero estoy seguro de que no fue deliberado".

Finalmente comentó que "si bien acepto que la relación no fue perfecta, fue principalmente de amor y afecto".

También detalló de los reencuentros que tuvieron. "Tuvimos sexo con bastante frecuencia, lo que podría ser bastante duro, pero no nada raro, sino simplemente duro", manifestó ante el magistrado.

Al ser consultado quién fue el instigador de estos "remember", comentó que "fuimos los dos, especialmente después de no vernos durante un largo período de tiempo. Nos enviábamos mensajes sobre lo que íbamos a hacer".

Giggs también contó sobre la infidelidad pública a su exmujer Stacey Giggs con su cuñada Natasha, pareja de su hermano, durante ocho años. Fue tanto el revuelo que en el 2011 el futbolista le ofreció 280.000 euros a su hermano Rhodri con el fin de que se quedara callado y dejara de ventilar públicamente sus secretos.