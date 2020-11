Hermano de Ryan Giggs: "Su debilidad es que termina acostado en la cama con una mujer cada vez que sale"

Ryan Giggs está bajo la lupa tras ser acusado de violencia domestica por su pareja. El entrenador de la selección de Gales y leyenda como jugador del Manchester United se encuentra suspendido y sin goce de salario como DT de la selección de su país mientras se investiga el caso.

El hermano de Giggs, Rhodri, habló en exclusiva con diario The Sun y sus palabras no ayudan mucho a la imagen del entrenador galés.

“Todo el mundo tiene alguna debilidad y la de Ryan es terminar acostado en la cama con una mujer cada vez que sale”, dijo Rhodri.

Ambos hermanos no tienen buena relación. Hace una década se quebró la relación por problemas entre Giggs y la esposa de Rhodri, aunque el último asegura que ya no le guarda odio ni rencor.

“No, no siento eso, en realidad me da pena. Ha tenido una carrera increíble que ha quedado empañada por todo esto, y eso ya no depende de mí. Depende de sus propias infidelidades. Yo sí fui fiel”, expuso.