Brasil y Argentina no quieren jugar el partido pendiente por eliminatorias el próximo mes, por lo que convencieron a la FIFA de que lo mejor es suspender ese encuentro que no tiene ningunca relevancia en la clasificación final.

No se juega: Aseguran que FIFA cancela el partido pendiente de las eliminatorias entre Brasil y Argentina

El bullado partido pendiente de las eliminatorias entre Brasil y Argentina será cancelado por la FIFA. A pesar de que aún no es oficial, en ambos países aseguran que ya se llegó a un acuerdo para que no se lleve a cabo y así no se entorpezca el calendario de ambas selecciones.

Esto porque tanto la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no ven con buenos ojos realizar este encuentro a pocos meses del inicio del Mundial de Qatar 2022, por lo que lograron convencer a la entidad reina del fútbol para suspender el duelo que el 22 de septiembre se jugaría en Sao Paulo.

El resultado del partido no afecta en nada al desarrollo de la competición, pues ambos países ya están clasificados, los grupos sorteados y tampoco cambiarán su lugar en la tabla, la que fue comandada por el elenco de Tite con 6 puntos de ventaja sobre los trasandinos.

Lionel Scaloni, DT de Argentina, señaló hace unos días que "el partido nos está trastocando los esquemas. Estamos a un mes y medio de esa fecha y no sabemos con quién vamos a jugar ni dónde vamos a jugar. Es difícil de entender que la FIFA no tome una decisión".

Las principales razones para que no se realice este pleito son los tiempos que puede llevar la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras la apelación que hizo la AFA a través de sus abogados, para dejar el partido desierto.

En Brasil, en tanto, en un inicio sí querían disputar el juego. Claro que esto cambió en las últimas semanas y el cuerpo técnico le manifestó a la dirigencia que no es buena idea realizar el partido, lo que llevará a FIFA a dar el partido por cancelado.

Aún hay un procedimiento abierto en el TAS por el duelo que se suspendió luego de que ingresara un funcionario del gobierno brasileño a la cancha a detener el encuentro, aduciendo que jugadores argentinos falsificaron su declaración jurada al ingresar al país por el tema Covid-19, en septiembre del 2021.