Colo Colo presentó durante la tarde este martes a Marco Rojas como su último refuerzo para la segunda rueda de la temporada. El Kiwi Messi llevaba días en nuestro país e incluso había entrenado con el plantel, pero no fue hasta esta jornada que tuvo su primera vez frente a los micrófonos con el Cacique.

La llegada del extremo neozelandés sorprendió a varios en medio del mercado de pases. Y es que de no haber estado en el radar, se transformó en una de las grandes apuestas y aspira a ser la revelación de la recta final del Campeonato Nacional.

En la conferencia, Marco Rojas explicó sus razones para aceptar el llamado de Colo Colo y dejar una carrera al otro lado del mundo. "Con esta chance, la decisión fue muy fácil para mí y mi familia", lanzó el jugador.

"Es algo muy emocionante, siempre he querido estar aquí en Chile por un tiempo, vivir en este país y tener la oportunidad de jugar por un club como Colo Colo. Estoy orgulloso y feliz de estar aquí, yo y mi familia", agregó.

Marco Rojas tiene sangre chilena y ha estado marcada por los colores del Cacique. "Cuando tenía 14 o 15 años, pasé un tiempo de paseo en Chile y vinimos a ver un Superclásico en este estadio", reconoció en un español aún por pulir.

Pero no fue lo único, ya que en el triunfo con Huachipato, revivió momentos de infancia. "El partido anterior fue un momento emocionante y especial, porque las canciones que mi papá y mi familia me enseñaron de joven, las escuché y estaba viviéndolo en vivo. Eso fue especial, tengo esas canciones, algunos partidos y jugadores firmes en mi mente. Por eso estoy muy agradecido y orgulloso de estar aquí, con la camiseta del Colo", añadió.

Cuatro históricos de Colo Colo inspiraron a Marco Rojas

Dentro de la conexión que ha tenido Marco Rojas con Colo Colo, hay nombres claves. Según relató el propio Kiwi Messi, cuatro jugadores que pasaron por el Cacique lo marcaron a tal punto, que le sirvieron hasta de inspiración en su carrera.

"No sé que tiempo era, pero de Matías Fernández, Alexis Sánchez que estuvo al mismo tiempo si no me equivoco. Vi algunos partidos de Esteban Paredes también. En ese Superclásico no recuerdo quién estaba jugando, pero el Colo ganó, no recuerdo el resultado (...) Otro jugador que recuerdo es el Mago (Jorge) Valdivia", explicó.

Al grupo de cracks albos los pudo ver no solo con la camiseta de Colo Colo, sino también con la Roja. "Varios partidos del Colo, de la selección. Los nombres que dije antes, son esos los que me quedaron, de los que hablamos y fueron parte de mi crecimiento en el fútbol allá".

"Era un fan de esos jugadores. Valdivia era un jugador increíble, Matigol, Alexis, Paredes… todos esos son increíbles y a ellos cuatro y más, de seguro olvidé alguno. En esos tiempo me dieron la mirada o la integración al fútbol chileno, podría usar lo que hacían para hacerme lo que soy ahora como jugador", sentenció.