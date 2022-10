El Mago no estuvo entre los citados de Magallanes para este partido, pero aun así se unió a los festejos luego de que su equipo se instalara en la gran final de la Copa Chile, un certamen que ya ganó con Palestino y donde se anotó con un golazo espectacular en el duelo de vuelta de aquella serie.

Felipe Flores chocó con Felipe González justo cuando el árbitro pitó el final del encuentro. Magallanes igualó 1-1 ante Huachipato, pero clasificó a la gran final de la Copa Chile gracias al 2-1 que configuró en el marcador global de la llave. Los abrazos fueron muchos y la emoción de un equipo que sueña con volver a la primera división, pues lidera el Campeonato Ascenso.

La Academia no se instalaba en el juego decisivo desde 2011, cuando cayó ante la Universidad Católica. Y ya miran de reojo a la Unión Española y la Universidad de Chile, los dos posibles rivales que podría encontrarse. "Vamos, vamos Academia, que este año, la vuelta vamos a dar", cantó la hinchada del Manojito de Claveles que se hizo presente en el estadio Municipal de San Bernardo.

"Da mucha ilusión ver a toda esta gente que quizá en los últimos años no tuvo los resultados que quisieran, pero estamos llegando a una final, un objetivo que no teníamos trazado a principios de año, gracias al plantel muy completo que tenemos", comentó César Cortés, uno de los referentes que tiene el plantel dirigido por Nicolás Núñez. "Me pone muy contento generar tanta ilusión en la hinchada", apuntó el DT.

Otro de las voces de experiencia que se oye con atención en el vestuario blanquiceleste es la de Luis Jiménez, quien no estuvo entre los citados para este duelo, pero de igual manera se sumó a los festejos de sus compañeros. Primero se abrazó con Fernando Piñero. Luego, con Thomas Jones, autor de la asistencia para FF17.

También tuvo tiempo para sacarse fotos en pleno césped del recinto, siempre con una sonrisa que prácticamente iba de una oreja a la otra en el rostro del Mago, autor de un gol al cabo de seis encuentros que ha disputado en el Campeonato Ascenso 2022. Pero el motivo de festejo no tenía que ver con aquel certamen, que por ahora el Maga lidera.

El recuerdo de un título que aún hace sonreír al Mago Jiménez

Jiménez sabe que son sus últimos cartuchos en su carrera profesional. Y puede repetir un título que supo ganar con Palestino. Fue en 2018, cuando los árabes superaron por 4-2 en el marcador global de la final al Audax Italiano. En la revancha, el ex volante del Inter de Milán se anotó con un golazo espectacular.

Fue cuando el partido estaba 2-2, aunque el Tino aventajaba por 3-2 a raíz del postrero gol que Diego Vallejos anotó en la final de ida. Fue en los 54' del duelo cuando Luis Antonio Jiménez Garcés apareció con toda su categoría.

Condujo la pelota varios metros, de hecho la tomó poco antes de la mitad de la cancha del estadio Municipal de La Cisterna. Dejó en el camino a Fabián Torres y sacó un derechazo potentísimo que hizo imposible cualquier esfuerzo del meta rival, Joaquín Muñoz. Al final de todo, fue el mismo "10" de los Baisanos que levantó el trofeo, una consagración en la que Chester Cortés también tuvo participación activa. ¿Repetirán ambos con Magallanes?