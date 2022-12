El ex Colo Colo se puso contento por el título mundial logrado por Enzo Fernández, con quien fue compañero en la selección Sub18 en el Torneo L'Alcúdia 2019. “Es extraordinario y no tiene techo”, afirmó el Pibe.

Pablo Solari tiene su pasado en la Selección de Argentina, incluso antes de explotar en Colo Colo y ser fichado por una cifra millonaria por River Plate, cuando en el 2019 fue uno de los integrantes del equipo Sub18 que fue a jugar el Torneo L'Alcúdia en España.

Ahí, en el plantel adiestrado por Esteban Solari, el ex albo coincidió con uno que la rompió toda en el Mundial de Qatar 2022. Se trata de Enzo Fernández, quien fue una de las figuras en el equipo de Lionel Scaloni con apenas 21 años, los mismo que tiene Solari.

El Pibe recordó lo que fueron esos días en el seleccionado trasandino, afirmando en charla con el programa Saca del Medio de Radio Continental que “estuvimos juntos en la selección argentina Sub18 que fue al Torneo L'Alcúdia 2019. Me pone muy contento por Enzo, además por Franco (Armani) y por Julián (Álvarez), con que también intercambiamos palabras cuando jugó Colo Colo ante River Plate. Es algo muy lindo, me pone contento por ellos”.

A la hora de detallar lo que era el juego de Enzo, el ex Colo Colo sostuvo que “lo conocí en inferiores y cuando jugábamos, lo sufríamos mal. Es un jugador extraordinario, que no tiene techo y le esperan cosas muy lindas”.

Enzo Fernández jugó los siete partidos en el Mundial de Qatar, ingresando desde la banca en los primeros dos y ganándose una camiseta de titular a partir del tercero. Anotó un gol, entregó una asistencia y se ganó el premio de mejor jugador joven del torneo.

Su nuevo desafío en River Plate de la mano de Martín Demichelis

Además, Pablo Solari analizó lo que será la temporada 2023 con Martín Demichelis, afirmando que “estoy con muchas ganas de seguir aprendiendo, acatando las órdenes que Martín nos va dando, nos va explicando su manera de jugar y esperemos estar a la altura para dar el máximo de cada uno y ayudar al equipo”.

“Por lo general le gusta mucho que ataquemos en grupo, que tengamos la pelota, es algo muy parecido a lo que le gustaba a Marcelo (Gallardo). Le gusta jugar con extremos, por ahí se hace un ataque más abierto como hicimos con Marcelo y es algo que nos gusta y tener la pelota. Siempre hay que correr, defender y atacar”, afregó.

Sobre lo que fueron estos primeros meses defendiendo la camiseta de River Plate, el ex Colo Colo sostuvo que “arranqué muy bien, me entendía muy bien. Cuando tuve la lesión con Barracas Central y no pude volver a sentirme bien con mi cuerpo, era algo bastante personal y creo que en los últimos dos amistosos me sentí mucho mejor, volviendo a mi nivel. Este año espero estar en ese nivel y encontrar una regularidad”.

“River es un club muy grande, no sé si fue la adaptación o no, pero tengo que seguir trabajando para mantener un nivel para ayudar al equipo”, concluyó.