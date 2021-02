[EN VIVO] RedGol en La Clave: Colo Colo y Universidad de Concepción protagonizan el duelo más esperado por la permanencia

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Este miércoles Colo Colo y Universidad de Concepción se encuentran en Talca para enfrentar la promoción. El último partido de la temporada se toma el análisis de RedGol en La Clave, junto al regreso de la Champions League, la agenda del día, el entretiempo y mucho más junto a Rodrigo Herrera, Nicolás Olea, Edson Figueroa y Alfonso Zúñiga.