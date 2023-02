DT de Always Ready se cree el Real Madrid: "Magallanes es un equipo con poca historia"

Always Ready está muy optimista de cara al duelo de esta tarde ante Magallanes, válido por Copa Libertadores. Los bolivianos arribaron hace varios días a Chile para poder aclimatarse de buena manera, por lo que confían en llevarse un buen resultado a Bolivia.

Pablo Godoy, el estratega de los altiplánicos, manifestó que "llegamos con un nivel y estado de ánimo alto, es una gran responsabilidad para nosotros. Llegamos con dos triunfos en el torneo local, pero esto es Copa, será más agresivo y nuesto primer objetivo es mantener el arco en cero".

Luego analizó a Magallanes, donde le faltó leer un libro sobre el fútbol chileno. "Es un equipo con poca historia", manifestó sobre los carabeleros, primer tricampeón en Chile. "Sabemos cómo enfrentarlo, que la velocidad nos puede ayudar y dejar la llave abierta para cerrarla en La Paz".

Sobre los refuerzos extranjeros que llegaron, los cuales no han jugado este año en la liga local, manifestó elDT que "es una preocupación, pues si bien se han adaptado y estamos cómodos, debemos tratar que nos ayuden. Han trabajado en reducido con un cuerpo técnico especial para compensar el rimto de juego. Nos pueden ayudar en cualquier momento".

Finalmente. Godoy respondió a una consulta sobre la liga boliviana, que está por encima de la chilena en estadística. "No podemos pensar en la estadística, es un número que nos peude ayudar a tener una buena información, pero esto es fútbol, once contra once. Este es el campeonato del año para nosotros, por eso queremos regalarles una alegría a nuestra gente".

La revancha de este duelo se disputará el próximo jueves, en el estadio Hernando Siles de La Paz, situado a 3.600 metros. Escenario complejo para jugar Copa Libertadores, por lo que es importante conseguir un buen resultado como local.