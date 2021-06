¿Cuál es la tuya? Las cábalas famosas de algunos futbolistas antes o durante un partido

No hay duda que las "cábalas" han ido de la mano de muchos futbolistas e incluso de los hinchas desde que el fútbol se juega como tal. Y aunque no podemos asegurar que gracias a ellas nos han deleitado, es evidente que son un empujón incluso anímico en momentos duros. Por eso, en el siguiente listado repasamos algunas de ellas y te dejamos el espacio para que cuentes la tuya.

Siempre con el pie derecho

Dos copas del mundo, reconocimientos varios y un paso por el fútbol europeo hicieron de Ronaldo una de las glorias del fútbol. Y una de sus costumbres era entrar a la cancha siempre con el pie derecho, algo que otros hicieron costumbre, como Roberto Carlos e incluso Cristiano Ronaldo. En 2017, la estrella de Portugal dijo en una entrevista que intenta "mantener ciertas rutinas y repetir aquellas cosas que en el anterior partido me fueron bien". Pero agrega que tampoco es "especialmente maniático".

Entrar a la cancha siempre con el pie derecho era una de las "cábalas" de Ronaldo antes de entrar a una cancha. | Foto: Getty Images.

Una canción

El liderazgo de Laurent Blanc, el talento de Zinedine Zidane, la destreza de Barthez en el arco y el ánimo para no decepcionar a su público marcaron el título de la selección francesa en el Mundial de 1998. Pero hubo una "ayudita" musical: "I Will Survive", de Gloria Gaynor, un himno de la música disco era la canción que sonaba en el camarín galo.

En Chile, el caso emblema es Colo Colo durante la Copa Libertadores 1991 con "Sopa de Caracol", de Banda Blanca.

Ropa interior de un color

Usar una determinada prenda también es parte de las cábalas en el fútbol, ya sea para ver un partido o para entrar a la cancha. Tal es el caso del histórico exportero de la selección colombiana, René Higuita, que usó ropa interior azul. Esto le dijo al portal de la FIFA: "A fines de los ochenta, el Atlético Nacional no podía ganarle al Millonarios. En eso llegó Carlos Perea y fuimos juntos a ver a una señora que leía la suerte. Nos dijo que nos habían hecho alguna brujería y nos envió una correa y calzoncillos azules para todos los jugadores. Anduvimos bárbaro: ganamos todo y llegamos a conquistar la Copa Libertadores".

La cábala de Higuita comenzó en la década de los 80 cuando Atlético Nacional no le podía ganar a Millonarios, su clásico rival colombiano. | Foto: Getty Images.

Rutina intacta

Algunos dirían que con la selección inglesa John Terry no conquistó nada, pero con el Chelsea si logró de todo. En su época en el cuadro de Londres, tenía varias cábalas: "Me siento siempre en el mismo lugar del autobús, me pongo tres vueltas de cinta alrededor de las medias, escucho siempre el mismo CD camino al estadio, estaciono siempre en el mismo lugar antes de un partido en Stamford Bridge", contaba a la web de la FIFA.

Una que otra manía tenía John Terry en el Chelsea. Aún así, lo logró todo con el cuadro de Londres. | Foto: Getty Images.

Sácate una cábala

Iker Casillas es, para muchos, el jugador con mayor cantidad de cábalas juntas en una sola persona. Marca, por ejemplo, cuenta que el excampeón del mundo "recorta las camisetas, da la vuelta a las medias y antes de empezar el partido, con la pierna izquierda realiza un surco desde la corona del área hasta la línea de gol. Además, siempre que su equipo marca, se dirige a su portería, da un saltito y toca el larguero con la mano izquierda", dice el medio sobre el exjugador.

Iker Casillas también tiene varias cábalas dentro de la cancha. | Foto: Getty Images.

