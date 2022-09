Los loínos consiguieron una victoria trascendental que los dejó a cuatro puntos de Magallanes a falta de cinco partidos para concluir el Campeonato Ascenso. Y Emiliano Astorga dejó un mensaje para la Academia, que ya no parece tener asegurado el título.

Cobreloa luchó, literalmente, hasta el final. Y pudo celebrar gracias a un potente zurdazo de Nicolás Orrego, quien enganchó hacia adentro y sacó un remate que dejó parado al experimentado portero Cristian Campestrini. Los loínos vencieron por 1-0 a A.C. Barnechea y quedaron a cuatro puntos del líder del Campeonato Ascenso, Magallanes.

La Academia parecía destinada a conseguir el título y ganar su boleto para la máxima categoría chilena, división en la que no participa desde 1987. El director técnico de los Zorros del Desierto, Emiliano Astorga, valoró que sus dirigidos no cesaron en la búsqueda de la victoria. "A veces no salen las cosas futbolísticamente hablando, pero con el pundonor y las ganas resulta", expresó el entrenador nacido en San Antonio.

"Los muchachos que les hemos dado la oportunidad han respondido, aunque se equivoquen en el terreno de juego, pero ofrecen lo mejor posible. Estamos muy fuertes como grupo, lo veo muy bien y eso sobrepasa a veces a lo futbolístico. De tanto luchar, entregarse e ir por el triunfo para conseguir algo importante, salió. Eso los motiva mucho a ellos", agregó el ex DT de Santiago Wanderers, donde dirigió a Juan Carlos Soto, quien hoy corre por la banda derecha del cuadro naranja.

Por cierto que las dificultades que ha tenido Cobreloa en la temporada sirven de estímulo para Astorga. "No ha sido fácil por todo lo que ha sucedido, pero el grupo es muy fuerte. Hay jugadores muy importantes, de mucha experiencia que transmiten eso. Y también chicos que se la juegan todo por el todo para estar dentro de los citados o del equipo que juega", aseguró el otrora defensor central de San Antonio Unido.

Emiliano Astorga y un recado para el puntero Magallanes

Cobreloa continúa al acecho de Magallanes, que ya no parece tener el título tan seguro como hace algunas jornadas, cuando todo parecía sentenciado. A falta de cinco partidos, los rivales que le quedan al cuadro calameño son: Deportes Recoleta, Unión San Felipe, Santiago Wanderers, Deportes Temuco y Fernández Vial, además de que deben medirse a los Carabeleros en los cuartos de final de la Copa Chile.

Por cierto, Emiliano Astorga tuvo palabras para los dirigidos por Nicolás Núñez. Aunque se centró en los Zorros del Desierto. "La actitud sobrepasa muchas cosas. La entrega y el compañerismo se sobrepone a muchas cosas que de repente faltan. Y eso está pasando eso, es importante. Vamos paso a paso, sabemos que estamos a cuatro puntos", aseguró el experimentado DT.

"Dependemos de nuestro juego y nuestros resultados. Si queremos alcanzarlos, tenemos que ganar en base al esfuerzo, pararse bien, aplicados dentro de la cancha. Hay que seguir en busca de eso, pero lamentablemente el fútbol es así", culminó Astorga, quien no podrá contar con el suspendido Axl Ríos para la siguiente jornada.