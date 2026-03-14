¿No se bajan? Irán pone una importante condición para jugar el Mundial 2026

La participación de Irán en el Mundial 2026 sigue siendo una incógnita. Mientras la FIFA sigue sin pronunciarse oficialmente, la misma selección y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han enviado mensajes.

En un principio, el ministro de Deportes de Irán anunció que el combinado se bajaba de la cita. Sin embargo, la posición ha cambiado, porque los mismos jugadores se pronunciaron con intenciones de jugar.

“El Mundial es un evento histórico e internacional, y su organizador es la FIFA, no un solo país. Ciertamente, nadie puede excluirnos“, fue la declaración de la selección iraní a través de redes sociales.

Ahora, desde Teherán confirman que Irán quiere ir al Mundial 2026, pero exige una condición: cambiar sus partidos, que debían disputarse en suelo de Estados Unidos, a una nueva sede. Quieren jugar en México.

Irán quiere jugar el Mundial 2026, mientras Trump les manda una advertencia | Getty Images

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Irán pide una condición para jugar el Mundial 2026

“Espero que se den las condiciones necesarias para que nuestros jugadores puedan participar en el Mundial”, declaró el ministro de Deportes, Ahmed Donjamali. La solicitud ya se habría enviado a la FIFA.

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Cabe recordar que Irán forma parte del Grupo G del Mundial 2026, donde debe jugar contra Nueva Zelanda el 15 de junio (en Los Ángeles), Bélgica el 21 (en Los Ángeles) y Egipto el 26 (en Seattle).

Por ahora, no hay información oficial sobre qué sucederá con Irán. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha asegurado que “Donald Trump respalda la participación de Irán”, pese a que el mismo líder norteamericano advirtió que no jueguen en Estados Unidos “por su propia seguridad”.