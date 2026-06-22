El ex delantero de la selección celeste analizó el pobre cometido de los charrúas en el Mundial y apuntó a los atacantes.

Una de las grandes decepciones del Mundial 2026, hasta ahora, es el desempeño de la selección uruguaya, que en dos partidos jugados no ha podido sumar una victoria y pende de un hilo en el Grupo H.

El cuadro de Marcelo Bielsa acumula pobres empates frente a Arabia Saudita y Cabo Verde, por lo que su acceso a la ronda de 16° de final está en duda. Se jugará todo en la última fecha ante España.

Una vez autorizada en Uruguay es Sebastián Abreu, actual entrenador de Xolos de Tijuana, quien criticó el accionar de los pupilos del Loco en la Copa del Mundo.

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Sebastián Abreu y el gran problema de Uruguay en el Mundial

El Loco Abreu señaló que a Uruguay le hace falta un jugador de sus características, es decir, un goleador. Apunta a los atacantes Darwin Núñez y Federico Viñas.

“Desde hace dos años, mínino, no tenemos un 9 matador, goleador. Hoy no tenemos esa referencia de una opción de gol que te cambia el partido”, dijo el ahora entrenador a ESPN México.

Sobre el mismo tema, Abreu enfatizó que “están aportando goles los extremos, que tendrían que cumplir otra función”.

Darwin Núñez no acumula goles en el Mundial. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

“El partido de hoy (ayer), en lo que tiene que ver en lo futbolístico, el equipo mejoró. Tuvo mejor circulación de balón y generó, tomamos el mando del juego, pero no se nota esa otra parte que normalmente tienen los equipo uruguayos: adrenalina, intensidad y garra”, remató.

Uruguay tiene que ganarle a España en la última fecha si es que quiere tener chances de clasificar a la fase de eliminación directa del Mundial 2026.

En síntesis

Uruguay acumuló dos empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde en el Mundial 2026.

acumuló dos empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde en el Mundial 2026. El exdelantero Sebastián Abreu criticó la falta de un goleador en la selección uruguaya.

criticó la falta de un goleador en la selección uruguaya. La selección de Uruguay definirá su clasificación a 16° de final enfrentando a España.

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¿Cuándo y a qué hora juega Uruguay vs España por el Mundial 2026?

Uruguay se jugará la clasificación en el Mundial 2026 ante España, cuando se midan este viernes 26 de junio, a partir de las 20:00 horas en Guadalajara.