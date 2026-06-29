El técnico de Ecuador anticipó el duro cruce ante México por los dieciseisavos de final del Mundial.

Ecuador logró avanzar a la fase final del Mundial 2026 tras conseguir uno de los cupos como mejor tercero de la fase de grupos. Ahora, la Tri se prepara para afrontar un exigente desafío en los dieciseisavos de final, instancia en la que ya no hay margen de error.

En la antesala de este trascendental encuentro, el entrenador Sebastián Beccacece analizó el plan que buscará implementar para intentar seguir haciendo historia en el torneo, destacando la importancia de mantener la identidad del equipo y con una frase que hizo recuerdo a su paso por U de Chile.

Beccacece se prepara para los dieciseisavos del Mundial

En conferencia de prensa, el entrenador argentino se refirió al duelo que preparan contra México. “En un estadio mítico como el Azteca, con una de las selecciones que sacó los nueve puntos, habla de que vamos a enfrentar a una potencia, que se ha preparado muy bien; fue la que más tiempo de preparación tuvo. Ellos trabajaron de una manera excelente”.

“Sabemos que vamos a enfrentar un partido durísimo, donde otra vez habrá que apelar a esta mística de estos futbolistas, que tendrán que sacar lo mejor de sí, para poder salir victoriosos”, agregó.

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Asimismo, el estratega reconoció que será un duelo muy difícil, porque además la selección mexicana juega en casa.

“Vamos a tener una adversidad extrema, en el ambiente, en lo que serán los días previos, los momentos previos, pero la verdad se ve en la cancha y ahí trataremos de superar al rival”.

Ecuador se enfrenta a México en los dieciseisavos (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

En la misma línea, se sincera sobre la campaña en fase de grupos donde empató con Curazao y le ganó a Alemania por 2 tantos a 1, comentó que ha sido un tema muy discutido con el grupo.

“Apenas terminó el partido ante Curazao nos juntamos en la mitad de la cancha, delante de todos, pero también hablamos en el vestuario por más de media hora, con mucha emotividad”.

“Expresando un sentimiento, más que palabras. Yo creo que ese sentimiento se siguió prolongando en el tiempo, de que había una visión, una intuición, un trabajo y de que había que confiar, porque el trabajo estaba hecho”.

Beccacece añade que están confiados en el trabajo que han realizado y la unidad de grupo. “Que no era bueno en resultados, pero sí en funcionamiento y que esa creencia nos llevara a conseguir esa victoria tan deseada”.

En síntesis: