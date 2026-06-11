Los fanáticos del fútbol quedaron helados con los valores de las chelas en la Copa del Mundo, así que habrá que hacer un esfuerzo.

El Mundial 2026 comienza esta jornada con una tremenda fiesta en el estadio Azteca en la Ciudad de México, que dará el vamos al torneo que también tendrá sede en Canadá y Estados Unidos.

El primer compromiso enfrentará a la selección de México contra a la selección de Sudáfrica, en un partido especial para verlo acompañado de una buena cerveza fría, como el corazón de tu ex.

Por lo mismo dieron a conocer los precios de las cervezas en los estadios de la Copa del Mundo, donde los afortunados que quieran matar la sed tienen que saber que los valores van desde los 15 mil pesos chilenos.

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Los mexicanos tienen la costumbre de los partidos con cerveza en el estadio. (Photo by Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

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Los precios de las cervezas en el Mundial 2026

Fue Armand Alejandre de Marca México quien se sacrificó por todos los buenos para el litro en el planeta, así dar a conocer en detalles los precios de las cervezas, al menos, en el estadio Azteca.

“Ojo que vas a tener que traer billete, porque esto va a estar caro, más caro que en un partido común de la Liga MX”, explicó en su reporte.

La cerveza Corona (710 ml) tendrá un valor de 290 pesos mexicanos (15.200 pesos chilenos), un poco mas de los 15 mil pesos chilenos, teniendo en cuenta que aseguran que es 10 veces más el valor de un partido normal en México.

310 pesos mexicanos (16.300 pesos chilenos) la Michelob Ultra (710 ml), que son un poco más de los 16 mil pesos chilenos, mientras que la Flying Fish (con sabor limón) está a 290 pesos mexicanos.

Además que tendrá una variedad sin alcohol, que es la Michelob Zero por 280 pesos mexicanos (14.700 pesos chilenos) y el agua tiene un valor de 80 pesos de la moneda local, un poco más de cuatro lucas chilenas.

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