Tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, el defensor de la Albiceleste respondió a las críticas del exjugador inglés y no se guardó nada.

Argentina selló su clasificación a la final del Mundial tras vencer a Inglaterra en semifinales. Luego del triunfo, el defensor de la Albiceleste, Cristian “Cuti” Romero, respondió con dureza a las críticas que había realizado Gary Neville en la antesala del encuentro.

El histórico exjugador del Manchester United cuestionó el nivel de Romeroy Lisandro Martínez durante una entrevista con Sky Bet. “Parece que entre los dos regalan un gol en cada partido”, afirmó el inglés.

Además, agregó: “Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo”.

La respuesta de Cristián Romero a Gary Neville

Tras el encuentro, ambos defensores cuestionados conversaron con DSports, donde Romero señaló: “Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido como Neville, no me salga criticar a un jugador. Uno entra a hacer lo mejor y las cosas pueden salir bien o mal. Nosotros estamos contentos por estar en una final y porque estamos haciendo historia”.

A lo que Martínez agregó: “Estamos acostumbrados. Les gusta hablar de nosotros y nosotros hablamos en la cancha”.

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Argentina selló el paso a la final frente a Inglaterra

La selección dirigida por Lionel Scaloni protagonizó una histórica remontada ante Inglaterra en las semifinales. Tras comenzar en desventaja por el gol de Anthony Gordon a los 55 minutos, la Albiceleste reaccionó con un tanto de Enzo Fernández y, cuando el partido parecía irse al alargue, Lautaro Martínez marcó el 2-1 definitivo en el 90+2.

Con este triunfo, el equipo comandado por Lionel Messi disputará una nueva final del Mundial, donde se enfrentará a España este domingo 19 de julio.