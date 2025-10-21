Llegan a Chile la nueva JMC All New Vigus Work y All New Vigus Plus

JMC Chile, marca representada por el Grupo Astara y especialista en vehículos diseñados para el trabajo, presentó la All New Vigus, una nueva generación del icónico modelo de la marca, que en esta ocasión vuelve al mercado con dos versiones: la All New Vigus Work y la All New Vigus Plus.

María Jesús Ureta, gerente general de JMC Chile, destacó la incorporación de estos modelos: “La llegada de la All New Vigus marca un hito para JMC en Chile, reflejando una evolución clara: más poder y más carácter para enfrentar los desafíos de nuestros clientes. Hablamos de la nueva generación de un modelo que ha estado seis años en el mercado, la Vigus, con una trayectoria y respaldo ya comprobados, logrando una tremenda aceptación tanto en el segmento particular como en empresas, siempre bajo el paraguas del grupo Astara. Esta confianza se traduce en números: en lo que va de 2025, hemos vendido más de 750 unidades, situándonos entre las veinte camionetas más vendidas del país. La All New Vigus responde a este éxito con un diseño renovado, que es perceptiblemente más amplio y robusto, pero sin perder la fiabilidad y resistencia que se necesita para el trabajo duro en los distintos terrenos que tiene nuestro país”.

La nueva generación de la Vigus se centra en la fuerza motriz y la eficiencia. Ambas versiones, Work y Plus, cuentan con un motor JMC Turbo diésel de 2.500 cc, y entrega una potencia de 161 HP a 3.400 RPM y un torque máximo de 410 Nm. Su transmisión mecánica es de 6 velocidades.

La All New Vigus Work y la All New Vigus Plus están disponibles en versiones 4×2 y 4×4. Además, la All New Vigus Plus ofrece la opción de Tracción 4WD por tiempo compartido (con 4L y 4H). Ambas tienen una capacidad de carga de 870 kg y un peso bruto de 2.830 kg.

Las dos versiones vienen equipadas con tecnología de seguridad, que incluye ABS + EBD, ESP (Programa Electrónico de Estabilidad), asistencia de arranque en pendiente, junto al siempre necesario recordatorio de uso de cinturón. En su interior, la seguridad está cubierta con 4 airbags delanteros (de conductor y copiloto) y además, cuenta con Control Crucero. En términos de equipamiento y conectividad, la All New Vigus Work y la All New Vigus Plus incorporan una radio con pantalla touch de 12.8 pulgadas compatible con Carplay y Android Auto y 4 altavoces. La versión Plus eleva el nivel al integrar acceso sin llave y arranque por botón, asientos de ecocuero, y un monitor de presión de neumáticos, destacando su posicionamiento como una pick up más orientada al confort sin renunciar a la funcionalidad.

La ejecutiva agregó que “la potencia, suspensión y equipamiento interior son los pilares fundamentales que definen a estas camionetas, que también traen un “nuevo look”. Este segmento se ha abierto espacio en los últimos meses en el mercado: según el último informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) correspondiente a septiembre, la comercialización del segmento de camionetas creció un 15,9% anualmente y acumula un 20,2% de las ventas en el mercado. Al incorporar estos dos nuevos modelos, no sólo ofrecemos vehículos robustos y eficientes, sino que consolidamos la promesa de JMC de ser el socio estratégico confiable para los emprendedores, y las familias chilenas”.

Para obtener información detallada sobre especificaciones, precios y versiones, visita nuestra página web (https://jmchile.cl/) o la tienda online (https://store.jmcchile.cl/). La JMC All New Vigus ya se encuentra disponible en toda la red de concesionarios JMC Chile a lo largo del país con un precio desde los $13.990.000 + IVA y seis colores: blanco, plata, gris grafito, negro, rojo y verde.

SOBRE JMC

JMC fundada en 1947, es la filial del consorcio Jiangling Motors Group Co. Ltd. (JMCG) en alianza con Ford Motor Company, su socio estratégico que cuenta con el 32% de participación.

Esta experiencia le ha permitido estar presente en más de 110 países, a través de 67 representantes a nivel mundial, con un total de 449 salas de venta y 438 locales de postventa. El éxito de sus operaciones se debe en parte a la adaptación que tienen sus vehículos a las condiciones climáticas y geográficas de cada mercado, además del trabajo que se realiza en equipo.

En Chile su gama incluye camionetas pickup y furgones con motores de combustión y propulsión 100% eléctrica, que han evolucionado en cada generación y se han ganado el reconocimiento de empresas por su robustez, confiabilidad y calidad.

Para conocer más sobre JMC y su portafolio, visite https://www.jmcchile.cl/

Sobre Astara

Somos una empresa de movilidad abierta, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.000 millones de euros a nivel global en 2024 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

En Chile está presente hace más de 35 años, siendo el importador y representante de Bentley, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Ram, BYD, Chery, Exeed, Mitsubishi Motors, KGM, JMC y GAC. En la actualidad el ecosistema de movilidad que tiene como eje central la electromovilidad cuenta con los servicios de venta y suscripción.

MOVE. IT’S YOUR RIGHT.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com