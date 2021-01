Nacho Cornejo tras caída a 105 km/h en el Dakar: “No me subiré a la moto en un mes para evitar riesgos"

José Ignacio Cornejo está feliz de estar en Chile, mucho más descansado después de dos semanas intensas de carrera en el 43° Rally Dakar en Arabia Saudita, donde a falta de dos etapas debió abandonar la competencia tras chocar con una piedra en el kilómetro 252 de la fase 10.

En el momento el iquiqueño estuvo varios minutos inconsciente, sin embargo continuó en carrera por 90 kilómetros hasta llegar al puesto de control, donde se percataron de los golpes en el casco y en la moto Honda. Fue revisado por los médicos y debió abandonar el evento por seguridad. Así fue llevado a dos centros asistenciales hasta que se le dio el alta el viernes por la tarde.

Este miércoles, después de 48 horas de haber llegado a Chile, el piloto ofreció una conferencia de prensa virtual donde dio a conocer los detalles de las tres etapas que lideró y de la caída que le pudo costar caro considerando que rodó a más de 105 kilómetros por hora.

“Me siento mucho mejor. Solo me quedan algunos dolores musculares, en el cuello y en la cadera izquierda donde me golpeé muy fuerte, y que todavía me duele. Debo estar en reposo un par de semanas para mejorar. Esta situación me la debo tomar con calma, además por los dolores en la cabeza debido al golpe. Este momento me lo debo tomar con seriedad”, comentó Nacho.