Cornejo tras abandonar el Dakar: "Estuvimos cerca del gran sueño, pero quedará pendiente. Lo siento y gracias por todo"

José Ignacio Cornejo sufrió una fuerte caída a tres etapas del final del Dakar 2021 de Arabia Saudita, accidente que le causó fuertes daños y le obligó a abandonar la competencia donde era puntero de la general.

El chileno llevaba 11:24 de ventaja sobre su compañero en Honda, Kevin Benavides, su escolta hasta el fatídico kilómetro 152, cuando el iquiqueño cayó de su moto quedando inconsciente durante varios minutos.

Cornejo se vio obligado a retirarse del Dakar, y horas después del suceso compartió un fuerte mensaje en sus redes sociales dando cuenta de la gravedad de la caída y entregando más detalles de lo sucedido:

"Fallamos la misión... Hoy tuve una caída muy fuerte que me dejó inconsciente por unos minutos, pude volver a subirme a la moto pero muy lento y con la moto toda doblada, hicimos meta en la etapa 10 pero por seguridad tengo que hacerme chequeos por el fuerte golpe en la cabeza", escribió el piloto nacional.

El piloto chileno agregó: "siento que me pasó un tren por arriba pero vamos a estar bien. No me queda nada más que agradecer el tremendo apoyo de mi equipo, mi familia, mis entrenadores y a todos uds por las buenas vibras".

El chileno era líder de la general a tres etapas del final.

Según reportó la organización de la carrera, Nacho Cornejo cayó de su moto cuando iba viento en popa en la fase de 241 kilómetros de enlace y 342 de especial que va desde Neom hasta Al'Ula.

"Estuvimos cerca del gran sueño, pero quedará pendiente. Lo siento y gracias por todo", cerró el nacido en Iquique.

La publicación del piloto alcanzó más de 7.000 likes y 1.000 comentarios, todos enviándole apoyo y deseos de una pronta recuperación.

Tras el abandono del chileno el triunfo fue finalmente para Ricky Brabec, de Honda, con 3h12: 33 que le alcanzan para posionarse en el segundo lugar de la clasificación general.