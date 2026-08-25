Darío Osorio es seguido en el cierre del mercado de fichajes por elencos de la envergadura del Manchester City, Arsenal, Liverpool y AC Milan.

Con 22 años, parece ser el momento ideal para que Darío Osorio dé el gran paso de su carrera y emigre del Midtjylland hacia un gigante del fútbol europeo, luego de tres temporadas en Dinamarca.

Desde Europa señalan que el interés por contar con sus servicios desde las potencias existe, al punto que en las últimas horas se unió el Manchester City.

El medio Fichajes.com, especialista en el mercado del Viejo Continente, señala que “en el seno del Manchester City se han puesto manos a la obra para seguir fortaleciendo su proyecto de presente y futuro”.

Osorio a un precio accesible en Europa: 20 millones de euros

Añaden que se debe pagar 20 millones por su carta al elenco danés, algo que es totalmente accesible. ¿El problema? La competencia es con otros grandes clubes.

Osorio puede emigrar del Midtjylland en este mercado

Señalan que en el City “han tomado la decisión de agilizar las gestiones para llevarse el gato al agua por su pase”, aunque “no se encuentra en solitario en la carrera por el fichaje del chileno”.

“La razón es la siguiente: potencias de la magnitud de Liverpool, Arsenal y AC Milan también están listos para lanzar sus redes sobre el atacante”, lo que debe ser resuelto en los próximos días.

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El mercado cierra el 1 de septiembre, por lo que solamente hay una semana de plazo para que Osorio pueda encontrar un nuevo destino para crecer en su carrera.

En caso de concretarse el traspaso, sería apenas el quinto chileno en una de las 5 grandes ligas, acompañando a Gabriel Suazo (Sevilla), Lucas Cepeda (Elche), Marcelino Núñez (Ipswich) y Francisco Sierralta (Auxerre).