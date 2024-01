Regresa la teleseria de Kylian Mbappé y su futuro. Esto luego de que el delantero del Paris Saint-Germain otra vez fuera noticia acaparando las portadas de los diarios deportivos del mundo, al hablar de lo que pasará en su carrera.

Su contrato finaliza el 30 de junio, pero el francés no da mayores pistas sobre su próximo club y deja en el aire nuevamente la incógnita de cuál será el equipo con el que nos deleite con su velocidad, agilidad y goles que lo llevan a posicionarse como un gran delantero.

“Aún no he tomado mi decisión. No he elegido. Con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes, preservar la serenidad del club para los desafíos venideros que es lo importante. El resto es secundario”, afirmó Mbappé, luego de ganar la Supercopa de Francia.

Mbappé acaba contrato en apenas unos meses y tendrá que decidir cuál es el siguiente club en su carrera y las opciones están claras esta vez: renovar con PSG o cambiar de equipo, donde Real Madrid aparece como el favorito para ficharlo.

Real Madrid revive la ilusión por Mbappé

En la “Casa Blanca” nunca se perdió de vista a Kylian Mbappé, quien durante los últimos mercados de pases estuvo fuertemente vinculado al Real Madrid, pero por diferentes motivos el fichaje no llegó a concretarse.

Real Madrid se contactará esta semana con Mbappé para saber si sigue dispuesto a llegar al club “merengue”, pero esta vez no aceptarán ambigüedades ni evasivas por parte del delantero francés del Paris Saint-Germain.

En el caso de que la respuesta de Kylian sea positiva, van a plantearle cerrar su fichaje cuanto antes, con firma incluida, para que no vuelva a ocurrir lo del pasado mercado en que sonó fuerte, pero nunca llegó.

Ya no hay obstáculos para la llegada de Mbappé, debido a que es jugador libre. Real Madrid, por su parte, confirma que está dispuesto a mantener las mismas condiciones salariales que ya le habían presentado: un sueldo de 26 millones de euros netos al año y una prima de fichaje de 130 millones.

Estadísticas de Kylian Mbappé en su estadía en PSG

Mbappé actualmente lleva un total de 307 goles como profesional: 27 con el Mónaco (60 partidos), 234 con el PSG (283 encuentros) y 46 con la Selección de Francia (75 compromisos) en 418 partidos totales, teniendo una media goleadora de 0.73.

Palmarés de Mbappé

1 Copa Mundial: 2018

1 UEFA Nations League: 2020-2021

6 Ligue 1: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023

3 Coupe de France: 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021

2 Coupe de la Ligue: 2017/2018, 2019/2020

4 Super Copa Francia: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023