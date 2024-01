Carlo Ancelotti dejó la grande hace algunos días tras confirmarse su renovación con el Real Madrid. El italiano seguirá siendo, y por varios años más, el entrenador del cuadro Merengue, algo que borró de llenos meses y meses de rumores en torno a su posible arribo a la selección de Brasil.

Por primera vez tras confirmarse esta noticia, Carletto habló con los medios de comunicación, esto de cara al partido de este miércoles ante Mallorca por la fecha 19 de LaLiga 2023-24.

El italiano declaró a los medios que “estoy muy contento por la renovación, fue bastante sencilla. La acordamos entre los dos sin problemas ni dudas. Fue un acuerdo rápido y estoy muy feliz por seguir otros dos años como entrenador de Real Madrid”.

A la hora de pensar en el futuro, Ancelotti dejó en claro que después del Madrid no habrá nada más en su carrera como DT: “Es mi último banco, no sé si será ese año pero confirmo que es el último. Cuando se acabe no lo sé, puede ser 2026 o seguir aquí después”.

“Dependerá del éxito que podamos tener. Quiero ser entrenador hasta ese año y ojalá que hasta 2028 porque me gusta Madrid y quiero quedarme aquí”, concluyó.

¿Y la opción de Brasil? ¿Era real por lo menos?

Al ser consultado sobre lo que fueron sus negociaciones para dirigir a la verdeamarela, Carletto transparentó que “todo el mundo lo sabe, es la realidad, Real Madrid sabe que tuve contacto con el presidente de la Federación brasileña, Ednaldo Rodrigues, al que agradezco el cariño y el interés para que entrenara a la selección de Brasil”

“Me hizo sentir orgulloso y honrado, pero todo estaba pendiente de la situación con Real Madrid. Estaba claro para todos. En los últimos meses dejó de ser presidente, pero el contacto lo tuve y quiero agradecer el cariño. Al final la cosa fue como quise, quedarme aquí”, agregó.

Para cerrar, el italiano avisó que “lo puedo contemplar, pensar en ser seleccionador de Brasil es una gran ilusión pero no sé si en 2026 me querrán. No sé si están contentos de mi decisión”.

Cabe recordar que la Confederación Brasileña de Fútbol estaba dispuesta a esperar a Ancelotti hasta el término de la temporada 2023-24 en Europa. Por lo mismo Fernando Diniz, actual DT del Fluminense, realizó en los últimos meses la doble labor de dirigir de mantera interina al Scratch por un año y a su actual equipo.

¿Cuáles son los números de Carlo Ancelotti en el Madrid?

El DT italiano tiene números tremendos con el cuadro Merengue. En sus dos etapas (del 2013 al 2015 y del 2021 a la actualidad) ha dirigido en 260 partidos, con 188 victorias, 34 empates y 38 caídas, alcanzando un notable 76.67% de rendimiento.

