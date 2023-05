Vinícius Júnior explota con video de denuncia tras gritos racistas: "No es fútbol, es inhumano"

Tras el incidente ocurrido en el partido entre Real Madrid y Valencia, se ha desencadenado una polémica acerca del nivel de racismo en España. El propio afectado, Vinícius Júnior, encabezó las críticas y se mostró cansado de las duras demostraciones de desprecio que recibe semana a semana en La Liga.

A través de su cuenta de Instagram, publicó un reels recopilatorio de las veces que ha sido insultado y amenazado por el público español. Las cinco ciudades que aparecen en el video son: Madrid, Valladolid, Barcelona, Palma y Valencia, donde se ve y escucha claramente cómo la hinchada del equipo local se dedica a repudiar al jugador.

Pero eso no es todo. El extremo brasileño aprovechó el video para arremeter contra La Liga, las televisoras, los patrocinadores y las autoridades españolas que no hacen nada al respecto.

“La prueba está en el video. Ahora pregunto: ¿Cuántos de esos racistas han tenido sus nombres y fotos expuestos en sitios web? Respondo a la facilidad: cero. Nadie para contar una historia triste o hacer esas falsas disculpas públicas” comenzó el brasileño.

“¿Que queda para criminalizar a estas personas? ¿Y castigar a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran a La Liga? ¿No se molestan los televisores en transmitir esta barbarie cada fin de semana? El problema es muy grave y las comunicaciones ya no funcionan. Culpándome a mí mismo para justificar actos criminales tampoco. No es fútbol, es inhumano” estalló el jugador de 22 años.

El nacido en Río de Janeiro ha recibido apoyo desde todas partes del mundo. Brasil apagó las luces del Cristo Redentor y su propio presidente envió palabras al gobierno español para que tomara medidas. Mientras que desde el club merengue lo han respaldado y ayudado en su lucha contra el racismo, una que el mismo jugador afirma que continuará hasta que sea necesario.