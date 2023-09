“¿Cómo ayuda eso ahora? No obtendremos los puntos por eso, no ayudará”. Con esas palabras, Jürgen Klopp se refirió al reconocimiento por parte de la Premier League de un error del VAR en el duelo entre el Tottenham y el Liverpool.

Cuando el partido iba igualado sin goles, Luis Díaz marcó un tanto que puso una extraña alegría en el cuadro de los Reds, porque jugaban con un hombre menos, tras la expulsión de Curtis Jones a los 26′.

Pero, pese a la espontánea felicidad, el juez de línea del partido decidió levantar la bandera y señalar que el colombiano se encontraba en posición fuera de juego cuando había recibido la habilitación. Todo quedaba en manos del VAR…

Pese a que esta herramienta está, hipotéticamente, hecha para que se haga más justicia en el fútbol, los jueces del VAR decidieron ratificar la decisión del línea. Y eso que la imagen generaba claras dudas respecto a la posición de Díaz.

Piden perdón…

“Hubo un error importante durante la primera parte del Tottenham-Liverpool. El gol de Luis Díaz fue anulado por fuera de juego por los árbitros del campo. Era un error claro y obvio y debería haber sido gol, con la intervención del VAR. Sin embargo, este no intervino. Revisaremos lo ocurrido y las circunstancias que han llevado a este gol”, señaló el colegio arbitral sobre la jugada polémica, lo que no gustó nada al técnico del Liverpool, Jürgen Klopp.

“No ayuda, no vamos a conseguir los puntos. Trazaron mal las líneas. Es muy difícil lidiar con esto”, señaló el técnico alemán, claramente sobrepasado con la situación.

“Estoy perdiendo la fe, es difícil de decir. El VAR debe ser absolutamente claro y obvio en todo lo que deciden. He visto la imagen fija, creo que en la televisión en vivo no se mostraron líneas. Es un poco extraño, no sé quién estaba en la sala del VAR y tomó esa decisión. No es algo bueno, tampoco se ve bien. Es lo que es, perdimos”, cerró el DT teutón, resignado al resultado que significó la pérdida del invicto del Liverpool.

¿Cómo salieron el Tottenham y el Liverpool?

Los Spurs vencieron por 2-1 al Liverpool. Un autogol en los descuentos provocó el triunfo del Tottenham. El gol de Luis Díaz podría haber cambiado el desarrollo del partido.

¿Cómo marcha el Liverpool en la Premier League?

El Liverpool está cuarto con 16 unidades, a dos puntos del único líder, el Manchester City. Revisa a continuación la tabla de la Premier League: