Uruguay afina algunos detalles para ponerle el timbre a la primera convocatoria de Marcelo Bielsa en las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Por cierto, desde Barcelona recibieron un golpe duro, aunque el defensor Ronald Araújo había dejado abiertas las esperanzas de jugar ante la Roja.

Pero todo indica que eso no podrá ocurrir. Al menos así lo dejó saber el Director de Selecciones Nacionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol. “Se desgarró. Eso lo descarta. Son cinco semanas. Está justito, pero sin competencia”, aseguró Jorge Giordano en una entrevista que le concedió a DSports.

“Y salir de una lesión a jugar, no sé. No vi la lista, pero me parece que tiene muy pocas posibilidades”, añadió Giordano, quien desempeña aquel cargo desde febrero de 2022. Así las cosas, todo parece indicar que el polifuncional zaguero de los culés no estará en el duelo ante la Roja.

Sufre Uruguay y Bielsa: la Celeste pierde a Ronald Araújo del Barcelona vs. la Roja

Uruguay reza por poder tener a uno de los defensores de élite para el debut de Marcelo Bielsa en las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Pero Ronald Araújo sufrió una lesión muscular el 13 de agosto, en el empate sin goles que el Barcelona consiguió ante el Getafe. Y que, de paso, lo dejó fuera del duelo ante la Roja.

La Celeste recibirá a la selección chilena el 8 de septiembre a las 20 horas en el estadio Centenario y todo parece indicar que el zaguero de 24 años no será parte de la delegación por una lesión en el bíceps femoral. Otro por los que esperan en el cuadro uruguayo esGuillermo Varela.

El lateral derecho del Flamengo se vio envuelto en una pelea con un compañero. De hecho, Gerson le ofreció disculpas al ex Manchester United por el golpe que le costó una lesión nasal. “Llegó algo, pero otros datos solicitados por la sanidad todavía no llegan”, describió Jorge Giordano sobre el carrilero.

¿Cuántos partidos lleva Marcelo Bielsa como DT de Uruguay?

Marcelo Bielsa lleva dos partidos como director técnico de la selección de Uruguay. Ambos fueron amistosos contra selecciones centroamericanas. El primero terminó con un elocuente 4-1 ante la Nicaragua del Fantasma Figueroa y el segundo, con un triunfo por 2-0 contra Cuba.

¿Cuál es el rival de Uruguay en la 2° fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026?

Luego de recibir a Chile por la jornada de estreno en las Clasificatorias al Mundial 2026, Uruguay visitará el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito para jugar frente a Ecuador. Aquel duelo será el 12 de septiembre a las 18 horas.