Juan Martín Lucero está pagando el haber salido de Colo Colo a la fuerza. Este martes la FIFA entregó el fallo por la denuncia del Cacique, dejando al Gato suspendido y a Fortaleza muy complicado.

La decisión de la entidad golpea de lleno en la carrera del delantero y del club que negoció con él cuando era jugador albo. Y para colmo, esta tarde recibió otro golpe más al quedar fuera de Copa Sudamericana.

Juan Martín Lucero, sin Copa Sudamericana y a la espera de un milagro

Entre las sanciones recibidas está la suspensión del delantero por los próximos cuatro meses. Esto obligó al elenco brasileño a tomar medidas y, mientras espera por la apelación, lo dejó sin Copa Sudamericana.

Este martes Fortaleza enfrenta a Libertad por la vuelta de los octavos de final del torneo. En la lista de jugadores disponibles no apareció Juan Martín Lucero, al que todo indica no utilizarán para no tener mayores problemas.

Esto golpea fuerte a ambas partes, ya que el Gato estaba siendo figura en el equipo. Así las cosas, el León tendrá que ir a buscar el boleto a la próxima ronda sin una de sus estrellas.

Juan Martín Lucero se fue de Colo Colo a la fuerza y ahora paga las consecuencias de su decisión. El delantero tendrá que quedarse sin ver acción por un largo tiempo y espera que su equipo siga vivo para cuando le toque volver.