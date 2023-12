¿El último premio del argentino? FIFA confirma a Messi, Haaland y Mbappé finalistas al The Best

El 2023 comienza a dejarnos y con esto llega el momento de elegir a lo mejor del año, instancia que la FIFA aprovecha para premiar con el The Best al futbolista más destacado de los últimos 365 días.

Este jueves se dieron a conocer los nombres de los tres aspirantes de este importante premio. Para sorpresa de nadie, se repiten el tridente que luchó por el Balón de Oro entregado por la revista France Football el pasado 30 de octubre en Paris.

Hablamos del argentino Lionel Messi (el ganador del Balón de Oro 2023), el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, quienes se someterán a votación para ver si son elegidos como el mejor de los mejores en el ente rector del fútbol mundial.

Estos jugadores fueron seleccionados por un jurado internacional compuesto por entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, periodistas especializados en fútbol e hinchas que votaron en el sitio web oficial de la FIFA.

Los finalistas al premio The Best 2023 como mejor jugador del año

Erling Haaland (Noruega) – Manchester City

Kylian Mbappé (Francia) – París Saint-Germain

Lionel Messi (Argentina) – Inter Miami

El fútbol masculino no fue el único en ser seleccionado en esta pasada, ya que también se dieron a conocer las tres finalistas del The Best femenino de este 2023 que nos deja. Curiosamente, acá no se repitió el listado que luchó por el Balón de Oro.

En la ceremonia de octubre pasado, las futbolistas elegidas fueron la española Aitana Bonmatí (quien se quedó con el premio), la australiana Sam Kerr y la también ibérica Salma Paralluelo. En esa ocasión, sólo Bonmatí se metió en la pelea.

Las finalistas al premio The Best 2023 como mejor jugadora del año

Aitana Bonmatí (España) – Barcelona

Linda Caicedo (Ecuador) – Real Madrid

Jennifer Hermoso (España) – Pachuca

Cabe mencionar que para elegir a los ganadores se considera lo que se hizo entre el 1 de agosto de 2022 y el 20 de agosto de 2023. Así las cosas, y tal como pasó en el Balón de Oro, el tremendo rendimiento de Messi en el Mundial de Qatar 2022 es un factor que puede favorecerlo.

¿Cuándo son los The Best 2023 de la FIFA?

La ceremonia que celebra a lo mejor de lo mejor según la FIFA se llevará a cabo en Londres, Inglaterra, el martes 16 de enero de 2024.

¿Cuántos premios The Best ha ganado Lionel Messi?

El argentino, desde la creación del premio en 2016, ganó la ediciones del 2019 y 2022, compartiendo el primer lugar con el portugués Cristiano Ronaldo y el polaco Robert Lewandowski. Más atrás aparece el croata Luka Modrić con un premio.

Si Messi gana esta edición 2023, será el jugador más premiado en la corta historia del The Best de la FIFA, honor que ya tiene con el Balón de Oro con ocho condecoraciones.

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!