El ciclo de Martín Demichelis en River Plate terminó. Tras varias críticas y siempre cargando con la pesada mochila de ser el sucesor de Marcelo Gallardo, el trasandino dirigió su último partido este domingo 28 de julio y vivió un emotivo momento con sus dirigidos. Uno de ellos fue Paulo Díaz.

Demichelis se despidió en el triunfo por 1-0 sobre Sarmiento en la fecha 8 de la Liga Profesional de Argentina. Tras el final, recibió el gran apoyo de los jugadores, quienes no dudaron en abrazarlo. Su emoción era visible. El apretón de Paulo Díaz, uno de sus pilares en River, fue uno de los más bellos.

“Vamos, bestia. Te quiero mucho, loco. Te quiero mucho”, fueron las palabras del chileno al argentino. Bajo su mando, Paulo Díaz jugó 65 partidos y hasta anotó tres goles. Fue capitán en una oportunidad. Solo se perdió partidos cuando estuvo lesionado.

Por eso la emoción del defensa de la selección chilena. Demichelis, por su lado, catalogó su salida de River Plate como “lo mejor para todos. Habrá una sinergia entre todos y esto va a salir para adelante. Fue un verdadero placer. Estoy agradecido”.

“Me tocó vivir la transición más difícil de la historia del club, no solo por quién se fue, sino también por este grupo de chicos. Me convertí en un mal padre, mal marido, mal amigo por haber venido acá, pero sentí esta vocación que amo y con un gran sentido de pertenencia”, contó Martín Demichelis en su despedida.

“River me dio todas las posibilidades y la de llegar a Bayern Múnich. Justo desde ahí me repatriaron y salí campeón tres veces. Hemos jugado partidos muy buenos y otros no tantos, ahí me hago cargo de esa situación. Y en los últimos tres partidos no jugamos con el ADN de River”, agregó.

“Le agradezco a los empleados y jugadores que me tocó dirigir. Gracias River. Gracias a todos los hinchas a los que creyeron siempre. A los que creyeron menos. A los que dudaban y a los que apoyaron (…) River es monstruoso, es mundial, clasificamos siendo el mejor equipo de la Copa Libertadores, fue un verdadero honor, hasta la próxima”, cerró.

