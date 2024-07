Papá de Paulo Díaz defiende la nacionalización argentina y aclara que no será problema para la selección chilena

Paulo Díaz tiene todo listo para ser un argentino más en los próximos días, lo que le permitirá a River Plate liberar un cupo de extranjeros. El defensa vive su mejor momento en el Millo rozando el cartel de ídolo para los hinchas de la Banda Sangre, y varios detalles fortalecen su romance con la institución de Núñez.

Junto a su alto desempeño y seguridad, Díaz rechazó una millonaria oferta de Arabia Saudita. Casi de inmediato renovó contrato con River y hasta coquetea con la jineta de capitán, capitanía entregada por el entrenador Martín Demichelis.

En término legales, Paulo Díaz pasará a ser otro “argentino” en la selección chilena, así como Gabriel Arias y Matías Catalán. Claro está, son casos “parecidos”, pero completamente distintos. El arquero y el jugador de Talleres nacieron al otro lado de la cordillera y solicitaron su nacionalidad chilena por ius sanguinis.

Ante posible críticas y dudas, el padre de Paulo, el ex jugador Ítalo Díaz, explica que su retoño no le falta el respeto a la Roja y seguirá defendiendo sin problemas al Equipo de Todos.

Paulo Díaz seguirá defendiendo a Chile, nada que cuestionar

“Argentina le abrió las puertas. El ama a River. Mi nieto, Agustín, también. La familia es toda de River. Ya lleva cinco años. Le quedan tres años y medio más de contrato. Aparte, no tendría por qué haber un tema de que se nacionalice o no. No veo el problema. Va a seguir jugando por Chile. Eso está más que claro”, dijo Ítalo Díaz a La Tercera.

Agregó que “no hay nada que cuestionar. El hincha argentino lo posiciona allá arriba y él siempre ha tenido los pies sobre la tierra. Debe ser uno de los extranjeros con más partidos en la historia de River. Y ahora se nacionaliza para abrirle un cupo al club. Jura a la bandera este jueves”.

Paulo Díaz será chileno-argentino, sin problemas para seguir defendiendo a la Roja.

Respecto a la doble nacionalidad, La Tercera explica que Paulo Díaz no pierde su carta chilena al adoptar la argentina por “estar vigente un convenio que permite la doble nacionalidad” entre ambos países.

Asimismo, Paulo Díaz no tiene restricciones de seguir defendiendo a la selección chilena. De hecho, tampoco podría optar a defender a la Albiceleste por ya haber disputado partidos oficiales con la Roja a nivel adulto.