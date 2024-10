Luis Enrique fue el último entrenador de Kylian Mbappé en el PSG antes de que el capitán de Francia partiera al Real Madrid, adonde llegó a mediados de este año después de varias temporadas de espera. El DT hizo todo para convencer al delantero de quedarse en París, pero nada funcionó.

Uno de los últimos desafíos que ambos tuvieron en el PSG fue durante la Champions League, donde el equipo avanzó a semifinales después de eliminar al Barcelona. Ahora, se reveló una potente charla que el DT le hizo a Mbappé en la previa de la revancha, donde le pidió tomar el rol de líder.

El registro forma parte de un documental de Movistar+. Ahí, Luis Enrique dice: “Te he leído que te gusta Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo como persona y jugador de ir a presionar, vas a presionar a Cubarsí y a Ter Stegen, y volviendo rápido”.

“¿Para qué? Para ser un líder. Eres un fenómeno, un top mundial, sin ninguna duda, pero a mí no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, nos ayudas en lo defensivo. Dices, ‘chavales, línea defensiva, quédense en cuatro que yo agarro a mis dos compañeros’. Porque si encima coges a Kolo Muani y te pones como ejemplo a presionar, entonces tenemos una puta máquina de equipo“, siguió.

Mbappé y Luis Enrique alcanzaron las semis de la Champions con el PSG | Getty Images

La tremenda charla de Luis Enrique a Mbappé en el PSG

El entrenador continuó dándole la charla a Kylian Mbappé, donde le recalcó: “Eso es lo que quiero que hagas en estos dos meses que te quedas. Yo quiero que te vayas de acá por la puerta grande, Kiki, sin ninguna duda. Pero te lo tienes que ganar. Y no atacando. El día en que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo”.

“Eso es un líder. Eso es Michael Jordan. ¿Te queda claro?“, concluyó Luis Enrique. “Sí”, fue la simple respuesta del delantero francés.