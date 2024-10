El sueño de ver de regreso a Claudio Bravo al fútbol atajando en el Barcelona llegó a su triste final. Lamentablemente para los hinchas chilenos, el cuadro catalán optó por otra alternativa para reemplazar al alemán Marc-André ter Stegen.

Se trata del polaco Wojciech Szczęsny, quien con 34 años en el cuerpo y al igual que Bravo, ya estaba retirado al momento de recibir el llamado de Barcelona. Es más, el meta confirmó lo que era un secreto a voces en las últimas jornadas.

Para Szczęsny una charla con su compatriota, el delantero Robert Lewandowski, fue clave para que dejara el retiro y optará por tomar el desafío de atajar en Barcelona. Con esta comunicación, se torpedeó de manera indirecta la contratación del chileno.

“Probablemente fue la primera persona que me llamó para hablar sobre esto y preguntarme si existía la posibilidad de que esto sucediera, porque yo ya estaba jubilado”, afirmó el arquero Polaco.

En ese sentido, sostuvo que “fue necesario convencerme un poco porque al principio no estaba seguro si estaba listo para nuevos retos. Hablé con mi familia, hablé con mis amigos y todos me dijeron que sería estúpido si no aceptaba”.

Barcelona optó por fichar a Wojciech Szczęsny por sobre a Claudio Bravo.

“Así que estuve de acuerdo con ellos y Robert jugó un papel importante porque fue la primera persona que tuvo la idea en su mente de intentar convencerme”, concluyó el ex Arsenal y Juventus.

De esta manera, Lewandowski fue importantísimo para que Claudio Bravo viera frustrado su deseo de volver a Barcelona y con esto patear por un tiempo más su retiro. Habrá que ver ahora si su gestión por fichar a Szczęsny termina siendo una buena jugada para los culé.

Los buenos números de Claudio Bravo en Barcelona

El arquero chileno alcanzó a jugar 75 partidos en sus dos años en el Barcelona, donde recibió apenas 44 goles. Con los catalanes ganó dos torneos de Primera División, dos Copa del Rey, una Supecopa de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.