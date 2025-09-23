Claudio Borghi inauguró un canal de Youtube en Picado TV, en el que creó un programa llamado “A veces hablamos de fútbol”. Ahí, señaló que tiene una idea de lo que será el fútbol mundial en el futuro: la superioridad de la raza negra.

“Tengo una teoría y ojalá esté vivo cuando se cumpla. No lo digo de forma racista ni nada, porque yo soy negro. El jugador negro, de color, en 5 años va a dominar el fútbol. No hay forma (que no se cumpla) por el biotipo que tienen”, indicó.

Agregó el Bichi que “no tienes forma de competirles: son más rápidos, son más fuertes y saltan más. El talento está en Sudamérica, pero si giro y llegan tres de esos muchachos a marcar… o sea, esto va ‘acompañado de’. Por sí solo no sirve”.

De hecho asegura que el físico de las nuevas generaciones hará que muchos países empiecen a mejorar. “Tienen biotipo y además están aprendiendo a jugar los países africanos o centroamericanos”, agregó.

Ousmane Dembélé, un biotipo de jugador de raza negra que destaca Claudio Borghi

Chile se verá beneficiado por la inmigración

A Borghi, su hijo Pipo le puso de ejemplo lo que vivió en la Liga Deportiva Universitaria de Quito, cuando entrenó ese elenco en el 2015, por el biotipo de jugador que entrenó.

“Ecuador terminó segunda en eliminatorias y empezó con tres puntos menos. Por eso digo que no hay forma. El jugador negro, el deportista negro, es bueno para todo. Solamente no vi un nadador negro bueno. Pero en el atletismo arrasan”, añade.

Luego manifestó que Chile, a la larga, tendrá mejores deportistas por la inmigración recibida en los últimos años.

“No voy a decir el nombre de la doctora que me lo dijo hace 8 años, una deportóloga. Me dijo estoy contenta con la llegada de muchos inmigrantes, eso quiere decir que tendremos mejores deportistas“, sostuvo Borghi.

“Los vamos a tener, hay que esperar que crezcan. Habrán mezclas de chilenos con centroamericanos, colombianos y venezolanos”, explicó.

Manley Clerveaux, jugador que vino de Haití y ya debutó en Colo Colo

Luego manifestó un ejemplo de la evolución en una potencia como Francia. “Cuando yo era chico, en el Mundial del 78, había un solo jugador de color en Francia, (Marius) Trésor. Ahora son mayoría“, detalló.

Y contó una anécdota que vivió siendo DT de la selección chilena. “Cuando jugamos un amistoso contra Francia en Montpellier (2011), Laurent Blanc (DT de los galos) hizo una declaración que la tomaron como racismo, pero no lo era. Decía que no quería tantos jugadores de colonias francesas, porque después de una inversión de mucho tiempo, pues los trabajan desde los 8 o 9 años, a los 18 años querían jugar por su país de nacimiento”, expresó.