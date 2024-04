El elenco boliviano jugó ante Inter de Porto Alegre en Brasil y consiguió una igualdad gracias a una particular táctica que mostraron a todo el mundo.

Real Tomayapo es un pequeño elenco de Bolivia, fundado en 1999 y que recién ascendió a la Primera División en el 2021. El año pasado cumplieron su mejor actuación histórica, clasificando a la Copa Sudamericana.

En su debut en el torneo cayeron 2-0 con Delfín en su estreno en Tarija, ciudad en que hacen de local. Pero el elenco dirigido por Cristián Arán, ex técnico de O’Higgins y Rangers, no se amilanó y con mucha fe partió a jugar a Brasil contra Inter de Porto Alegre de Charles Aránguiz, que no estuvo convocado.

Un partido de fuerzas disparejas, pero el elenco boliviano mostró que en el fútbol no hay imposibles y logró sacar un empate 0-0 que fue celebrado como un título por el pequeño elenco de la nación altiplánica.

Así fue como se tomaron una foto en el camarín que dio la vuelta a toda América. No por la alegría de sus desconocidos jugadores, sino por la estrategia utilizada y que quedó reflejada en la pizarra táctica del cuerpo técnico.

Tomayapo mete el bus en el arco

Sin temor al qué dirán, la estrategia del Tomayapo fue clara: defenderse en el Beira Río para evitar que Inter pudiera vulnerar el cerrojo defensivo.

Así fue como, medio en broma y medio en serio, se pudo ver que las fichas de los jugadores bolivianos estaban todas dentro del área. Táctica que terminó resultando por el punto conseguido en Brasil.

De esta manera hay esperanza en poder dar el golpe y clasificar a la siguiente ronda del certamen, en un grupo que encabeza Delfín con tres puntos, Inter tiene dos unidades y Belgrano de Córdoba marcha último con Tomayapo con un punto.