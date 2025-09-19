El Colo Colo de Claudio Borghi en 2006 es recordado por muchos hinchas albos como uno de los mejores equipos albos en el último tiempo. Plagado de figuras como Matías Fernández, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, hubo otros que no sumaron tantos minutos.

Tal es el caso de un argentino que llegó como el reemplazante de Jorge Valdivia a mitad de ese año y quien rápidamente se calzó la “10”. Sin embargo, con Matigol como el mejor de América, poco y nada trascendió.

Se trata de Miguel Caneo, el trasandino que hoy lo pasa mal como manager de Quilmes, club donde es ídolo, y que tiene al equipo al borde del descenso desde el Nacional B a la tercera categoría del fútbol argentino.

De un Colo Colo campeón a sufrir en el ascenso

Miguel Caneo, ex Colo Colo 2006 y que ya retirado sufre tremenda crisis dirigencial en su querido Quilmes, está a un paso de descender con el equipo a Tercera y se llena de críticas.

“Nos encontramos con muchos jugadores que están esperando que se termine esto. Con el tiempo se van a saber cosas que hoy no podemos hablar. El lunes tenemos la final del mundo”, dijo a Deportes en FM.

El ex Colo Colo, quien estuvo solo la segunda mitad del 2006 en los albos, recalcó que la crisis de Quilmes previo al vital duelo ante Club Atlético Güemes tiene que llegar a su fin en el próximo duelo.

“El descontento de la gente es por el arrastre de lo que vio durante el año. Muchas cosas en el club están peor de lo que imaginábamos, no sólo en lo deportivo, pero no hay tiempo para excusas”, cerró.

