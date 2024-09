Arturo Vidal siempre llamó la atención en Colo Colo. Desde que fue un juvenil, su pachorra era muy diferente a la que muestran otros canteranos que pasan sin pena ni gloria por el club.

Así lo manifiesta Miguel Caneo, uno de los extranjeros del plantel finalista de la Copa Sudamericana del 2006, donde el King Vidal fue protagonista constantemente en el equipo de Claudio Borghi.

El ex jugador de Boca manifestó en ESPN que siempre admiró a Vidal. “Tuve la suerte de compartir con él, era un chico muy bueno, muy rebelde, con muchas locuras”, sostuvo.

“Tenía una personalidad impresionante desde que el Bichi lo subió al plantel. Primero tenía categoría increíble, pero también un espíritu competitivo pocas veces visto”, manifestó el Chino Caneo.

Caneo celebra un gol en un Colo Colo que tenía a Matías y Alexis

Vidal y su polifuncionalidad en Colo Colo

Para Caneo, que Vidal jugara bien en todos los puestos con Borghi era llamativo. “Cuando empezó a jugar veía algo que resaltaba mucho en él: como lateral derecho, doble cinco o central jugaba bien. Siempre quería ir por más, ganar, veía a un jugador diferente aparte por la edad que tenía”, contó.

Sobre ese plantel de Colo Colo, cuenta que no tiene tanto vínculo con los jugadores. “Un poco con Chupete Suazo, hablamos cada tanto en redes. También con Terremoto Cejas y Gonzalo Fierro. Pero con Arturo no volví a compartir, aunque me siento feliz y contento que un compañero con quien tuve un lindo momento haya hecho una linda carrera”, sostuvo.

Además, le marcó a los argentinos que no vean a Colo Colo como un rival accesible para River Plate. “Es una gran institución y tiene una gran exigencia. En Argentina uno no se da cuenta, pero vestí esa camiseta y uno sabe lo que es que exploten las canchas en todo el país”, sostuvo.

“Jugamos una final internacional, ganamos torneos y ahora hay una expectativa grande. Colo Colo tiene una gran posibilidad. Anima por cómo se dio la segunda parte del partido ante River, sus hinchas deben estar excitados por el partido”, sostuvo Caneo.