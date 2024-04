¿Se preocupa Gareca? Eduardo Vargas no sale del banquillo en triunfo del Atlético Mineiro

La situación de Eduardo Vargas sigue siendo muy complicada en Brasil y la selección chilena se preocupa. Este miércoles el Atlético Mineiro se impuso por 2 a 1 ante Rosario Central en Copa Libertadores sin la participación del chileno en la cancha.

Turboman había recibido el respaldo de Ricardo Gareca y, luego de marcar con la Roja, volvió al Galo para luchar por su oportunidad. No obstante, las cosas no le han resultado como esperaba y el panorama es cada día peor.

Con apenas un par de minutos días atrás, el chileno esperaba tener una nueva chance esta tarde en la Copa Libertadores. Pero ni con el cambio de técnico ha logrado revertir su presente, lo que deja en alerta al Tigre.

Eduardo Vargas no logra dar vuelta su presente en el Mineiro

Eduardo Vargas no lo ha pasado bien y, al parecer, las cosas no tienen forma de revertirse. El chileno ha hecho lo posible por ganarse su lugar, pero no ha logrado convencer a Gabriel Milito en el Atlético Mineiro.

Este miércoles el Galo enfrentó a Rosario Central por la Copa Libertadores y se impuso por 2 a 1. Con goles de Gustavo Scarpa (39′) y Paulinho (77′) para el local e Ignacio Malcorra (74′) para la visita, los brasileños sumaron tres puntos de oro.

Pero la parte negativa, por lo menos para nuestro país, está con Eduardo Vargas. Turboman no sumó minuto y vio todo desde el banquillo de suplentes, lo que estira su mal momento.

Esto es algo que tiene preocupado a Ricardo Gareca. El Tigre lo llamó y le dio su confianza al segundo goleador histórico de la selección chilena para su proceso, pero necesita que vea acción en su club.

La salida de Luiz Felipe Scolari parecía abrirle chances, pero la llegada de Gabriel Milito tampoco cambió las cosas. Así, tendrá que definir si es que seguirá luchando por un lugar o si sale a buscar minutos en la segunda parte de la temporada.

Eduardo Vargas está dando la pelea para ganarse un lugar en el Atlético Mineiro. Turboman no está contento con su presente y tendrá que hacer méritos para que pueda sumar aunque sea un poco de acción en Brasil.

¿Cuáles son los números de Eduardo Vargas en Atlético Mineiro esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Eduardo Vargas ha logrado disputar cinco partidos oficiales con el Atlético Mineiro. Hasta ahora no registra goles ni asistencias y alcanza los 80 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Atlético Mineiro?

Eduardo Vargas intentará recuperar protagonismo en el Atlético Mineiro en la primera fecha del Brasileirao. El Galo hará su debut en el torneo enfrentando a Corinthians este domingo 14 de abril a las 15:00 horas.

