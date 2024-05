El ex jugador Kenneth Emil Petersen recalcó que el nacido en Hijuelas no se proyecta como la gran venta del mercado.

Darío Osorio se ha transformado en una de las máximas figuras del FC Midtjylland. Con ocho goles en 21 partidos, metió a su equipo en la pelea por el título de la Superliga danesa. Por lo que se reactivó el interés de los grandes de Europa por el seleccionado nacional.

A su vez el jugador de 20 años se pone importantes metas tanto a nivel personal como con la Roja. Sin embargo, en Dinamarca le bajaron el perfil al despegue del ex jugador de Universidad de Chile. Así lo comentó el ex jugador Kenneth Emil Peterse. El ahora comentarista deportivo detalló cuáles serán las tres principales ventas en la liga local y no consideró a Osorio.

Entre los jugadores con mayor proyección nombró a Mathias Kvistgaarden, Elias Jelert y Yuito Suzuki. A este último incluso le puso un precio de jugador de clase mundial. “No creo que lo vendan a menos que haya una oferta de 100 millones de coronas danesas”, según indicó a Viaplay.

Lo llamativo es que a Suzuki ya lo fueron a ver ojeados, al igual que Darío Osorio. Inclusive el Midtjylland solo estaría dispuesto a negociar la salida del chileno, con una oferta que tenga como base los 10 millones de euros.

El fixture de Dario Osorio

Midtjylland es tercero en los play off de la Superliga danesa con 55 unidades, solo a uno de Brondby. Ahora este domingo recibe al AGF y de ganar, junto a una serie de resultados, podría quedar como líder.

Darío Osorio destaca en Dinamarca y podría mantenerse una temporada más

Tras ello, solo quedarán tres fechas contra Copenhagen (visita), Nordsjaelland (visita) y Silkeborg (local).