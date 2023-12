Ricardo Centurión está envuelto en una nueva polémica por su pésimo comportamiento. El ex delantero de Barracas no encontró nada mejor darse a la fuga para evitar su detención en un control policial y luego dar positivo en cocaína.

El hecho, según consignó Infobae, se produjo durante esta madrugada, cuando el Personal de Despliegue Intervenciones Rápidas de la Policía porteña hacia un recorrido de las inmediaciones del Complejo Habitacional Soldat.

Centurión fue detenido en un control en su Mercedes Benz A250, que compartía ruta con un Peugeot 208. El ex jugador de Barracas huyó del lugar mientras la policía intentaba identificar a los ocupantes del Peugeot, dando pie a una persecución.

Finalmente fue detenido y pasó a control al estar sin la documentación del vehículo. Además, al interior del auto se encontró un porro armado, una flor de marihuana y un blíster de comprimidos de clonazepam de dos miligramos que contenía dos pastillas.

Al realizarse el control de alcoholemia este dio negativo. Sin embargo, lo más preocupante vino después, ya que dio positivo de cocaína.

Pese a estos antecedentes, el ex Boca Juniors, Vélez Sarsfield y San Lorenzo no fue detenido. En cambio, se le notificó de su causa y se le incautó el vehículo.

Una carrera llena de escándalos

Lamentablemente el talento de Ricardo Centurión se ha visto opacado por sus escándalos fuera de la cancha. A su 30 años acumula un historial preocupante de problemas con la ley, algo que ha truncado la que hasta hace no mucho era una prometedora carrera.

Es más, su último partido oficial se produjo el 16 de abril de este 2023. Apenas alcanzó a disputar diez encuentros con Barracas, esto por su poco compromiso con el club.

Sergio Rondina, entrenador del equipo, afirmó dos meses después que “lamentablemente no creo que lo tengamos en cuenta. Es un jugador distinto que nos hacía mucha falta, pero actualmente cuento con soldados comprometidos que se tiran de cabeza”.

Hace cuatro años, cuando militaba en San Luis Potosí, también fue separado del plantel tras decir presente la noche previa a un partido en un centro nocturno en la zona más exclusiva de la ciudad. Ahí el delantero fue visto en estado de ebriedad junto con 7 mujeres y otro jugador del equipo sub 20, razón suficiente para ser cortado.

Un año antes, en marzo de 2018, se negó a un control de alcoholemia y aparentemente quiso sobornar al policía que lo detuvo. Este portaba una cámara de video que registró el incidente, por lo que las pruebas contra el jugador eran concluyentes.

​“Me cansé de la vida. Había agotado todo. Me sentía agobiado. Estuve con ataques de pánico, estuve desparecido varios días. Necesitaba irme de todo. No me soportaba ni a mí mismo, era difícil”, declaró Centurión en diálogo con la Radio la Red en septiembre del 2022.

Habrá que ver si este incidente pone punto final a la carrera del delantero o si recibirá una nueva oportunidad en el fútbol. Si se produce esto úlitmo, está en sus manos aprovecharla.

