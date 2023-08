Marcelino Núñez se sigue entrenando con todo para lo que será su segunda temporada junto al Norwich. El volante buscará pelear en la Championship de Inglaterra para conseguir su sueño de jugar en la Premier League.

El mediocampista se ha metido en el corazón de los hinchas y sus compañeros con su carisma. Sin embargo, este martes un video publicado en las redes sociales del club reveló que hay una faceta en la que no le va bie: como profesor de español.

Marcelino Núñez no ve una como profesor de español en el Norwich

Norwich ha estado viviendo una intensa pretemporada antes de comenzar su nueva aventura en la Championship. En ella, Marcelino Núñez no sólo ha aportado con goles, sino que también ha intentado ayudar a sus compañeros.

El ex Universidad Católica se las ha dado de profesor de español con algunos en el plantel, aunque tal parece que no le ha ido muy bien. Así por lo menos lo dejó en evidencia Sam McCallum, quien reconoció que simplemente no lo entiende.

A través de un video publicado en las redes sociales del Norwich, el defensor contó cómo han sido las clases con Marcelino Núñez. “Estoy aprendiendo rápido, realmente muy rápido”, dijo en tono de broma.

“Es más difícil porque este chico no habla español. El habla muy rápido y habla como un dialecto. Y ama su dialecto. Espera que yo lo entienda y sólo le digo ‘Sí, sí'”, agregó.

Marcelino Núñez sigue regalando sonrisas en su paso por el Norwich y aguarda por el inicio de la temporada. Es de esperar que en la cancha le vaya mejor que como profesor de español, ya que la selección chilena lo necesita encendido para las próximas eliminatorias.