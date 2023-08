Racing de Gabriel Arias está entre la espada y la pared en la Copa Libertadores. Por los octavos de final de vuelta, la Academia recibe a Atlético Nacional con la obligación de ganar para seguir en carrera.

¿Cuándo juegan Racing vs Atlético Nacional?

El duelo será este jueves 10 de agosto a las 20:00 horas de Chile, en el Cilindro de Avellaneda de Buenos Aires, Argentina.

¿En qué canal ver en vivo por TV la Copa Libertadores?

El partido será transmitido por la señal de ESPN 4, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 4

VTR: 45 (SD) (Stgo) – 859 (HD)

DTV: 607 (SD)

ENTEL: 210 (SD)

CLARO: 177 (SD)

GTD/TELSUR: 83 (SD)

MOVISTAR: 483 (SD)

TU VES: 519 (SD)

ZAPPING: 95 (HD)

¿Quién transmite por streaming el partido?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en la app STAR+.

¿Vuelve Arias?

La visita de Racing a Colombia no fue para nada positiva. Los dirigidos por Fernando Gago cayeron por 4-2 y quedaron presionados para dar vuelta la serie en condición de local. La diferencia es importante, aunque no definitiva. En el Cilindro de Avellaneda cualquier cosa puede pasar.

Gabriel Arias no pudo estar presente en la derrota en Medellín, debido a la distensión en el sóleo de la pierna derecha que sufrió en la previa de un encuentro ante River. Si bien los plazos no daban para que llegue al choque de vuelta, la voluntad del jugador es estar presente y el cuerpo técnico evaluará su inclusión. Matías Tagliamonte seguiría con los guantes en caso de que no llegue el chileno.

Atlético Nacional sabe que va con ventaja a Buenos Aires, pero si se confían, podrían pasarla bastante mal. Los Verdolagas han hecho una buena Copa Libertadores y lo quieren sellar con la clasificación a la ronda de los ocho mejores del torneo de clubes más importante de América.