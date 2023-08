Ben Brereton fue elogiado por su entrenador tras sus primeras semanas como refuerzo del Villarreal, de La Liga de España. Sin embargo, Quique Setién reveló que el delantero inglés de la selección chilena también lo ha pasado muy mal, todo producto de la ola de calor que azota el verano europeo.

“Este período de adaptación que está teniendo le está costando, porque el calor que hace, se le ve en la cara cuando está entrenando. Está sufriendo el pobre como un condenado”, dijo el DT.

Setién agregó que “esto no es fácil para los que viven aquí ni para los que somos del norte de España, así que imagínate los que vienen de Inglaterra”.

Asimismo, el entrenador abordó las diferencias idiomáticas. Cabe recordar que Brereton Díaz privilegió Villarreal para mejorar su español básico, pensando claramente en poder relacionarse mejor con sus compañeros en la Roja.

“Le damos un margen, no hay problema cuando hay que explicarle, si él no entiende algo también lo pregunta. Mi inglés tampoco es muy fluido, pero podemos decirle algunas cosas. Lo que no comprende después se lo aclaramos, es una cuestión de tiempo. Nada más se tiene que aplicar un poco”, sentencia Setién.

¿Cuándo juega Ben Brereton con Villarreal?

Ben Brereton debutará con la camiseta del Villarreal este domingo 13 de agosto a las 13:30 horas. El delantero, que tendrá su estreno oficial en una máxima categoría europea, se estrenará en La Liga enfrentando al Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo.

¿Cuántos años tiene Ben Brereton?

El delantero inglés de la selección chilena cumplió 24 años este 2023. Nació el 18 de abril de 1999 en la localidad de Stoke-on-Trent y ha defendido las camisetas de Nottingham Forest, Blackburn Rovers y ahora Villarreal.