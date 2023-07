La teleserie entre Kylian Mbappé y Paris Saint-Germain sigue viva y más álgida que nunca. El delantero todavía no renueva con PSG, que empató 0-0 este martes con Al Nassr de Cristiano Ronaldo, ya que no lo llevaron a la pretemporada del club en Japón.

Este lunes llegó una oferta estratosférica por el pase del campeón del mundo, de parte de Al Hilal de Arabia Saudita. Ofrecen 300 millones de euros por su pase, y un sueldo de 700 MDE, además de cláusula de salida al año. Sin embargo, todavía no hablaban con el jugador.

El último contrato que firmó Mbappé con PSG fue hace un año, donde se impusieron varias cláusulas y bonos para el jugador. Uno de ellos se activará el próximo 1 de agosto, por lo que al cuadro parisino le quedan solo seis días de plazo fatal antes de tener que pagarle.

¿De qué trata? Es un bono de fidelidad, avaluado en 60 millones de euros. En caso de activarse la cláusula, en menos de una semana, Paris Saint-Germain tendrá la chance de pagarle en cuotas ese monto.

La prioridad de PSG es acelerar la salida del jugador, así reciben dinero y no tienen que desembolsar este millonario bono. Mbappé no tiene ganas de salir rumbo al fútbol saudí, y pese a que su equipo aceptó que negocie con Al Hilal, él todavía no acepta la propuesta.

La idea del jugador es quedarse en París, sin importar si está un año completo sin jugar. ¿El objetivo? Jugar en Real Madrid. Pero Kylian no quiere salir ahora y Luis Enrique no quiere hacerlo, por lo que la guerra está encendida.